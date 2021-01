Joan Baez și Garth Brooks, între artiştii laureaţi ai galei Kennedy Center Honors 2021

Cantautorii Garth Brooks şi Joan Baez, violonista Midori, coregrafa Debbie Allen şi actorul Dick Van Dyke sunt artiştii care vor primi distincţiile Kennedy Center la cea de-a 43-a gală.

În mod tradiţional, Kennedy Center Honors are loc în luna decembrie. Ediţia din 2020 a fost amânată din cauza pandemiei pentru mai 2021, potrivit news.ro.

Mai multe evenimente live şi înregistrate sunt programate pentru săptămâna 17 - 22 mai. Gala va fi transmisă de CBS ca program special de două ore pe 6 iunie.

Este posibil ca preşedintele ales Joe Biden să participe la eveniment, aşa cum, în mod obişnuit, au făcut-o şi alţi demnitari. Donald Trump a fost primul preşedinte care a refuzat în fiecare an al mandatului său să participe.

Aceasta va fi prima dată în cinci ani când majoritatea celor care vor fi omagiaţi e reprezentată de femei. Carole King, Rita Moreno şi Cicely Tyson au fost cele trei care au primit distincţia în 2015.

Starul muzicii country Garth Brooks, în vârstă de 58 de ani, este unul dintre artiştii cel mai bine vânduţi din istoria muzicii americane. RIAA l-a clasat al doilea, după The Beatles, cu albume vândute în 157 de milioane de copii în SUA. El a avut 9 albume clasate pe primul loc în Billboard 200. „Ropin’ the Wind” din 19991 a petrecut 18 săptămâni în fruntea topului american, un record pentru un album country menţinut şi astăzi. Brooks a primit 14 premii CMA, două premii Grammy şi a fost ales artistul deceniului 1990 la ACM Awards. În 1992, a apărut pe coperta revistei Time, în 2011 a fost inclus în Songwriters Hall of Fame, iar în 2021, în Country Music Hall of Fame. Anul trecut, el a primit Gershwin Prize for Popular Song.

Joan Baez, cântăreaţă şi compozitoare folk, în vârstă de 80 de ani, a avut trei albume în top 10 al Billboard 200, inclusiv „Farewell, Angelina”. Versiunea piesei „The Night They Drove Old Dixie Down” a lui Robbie Robertson cântată de ea a ajuns pe locul al treilea în Billboard Hot 100 în 1971. Avea vârsta de 21 de ani când a apărut pe coperta revistei Time, în noiembrie 1962. Baez este unul dintre artiştii care au primit nominalizări la Grammy pe parcursul a mai mult de cinci decenii. Ea a primit 9 selecţii, însă nu a câştigat vreun trofeu. În 2007, recording Academy i-a acordat un premiu pentru întreaga activitate. Ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2017.

Midori, violonistă americană de origine japoneză, în vârstă de 49 de ani, a fost prima dată nominalizată la Grammy la vârsta de 19 ani, pentru albumul „Paganini: 24 Caprices For Solo Violin Op. 1”. A debutat alături de Filarmonica din New York la vârsta de 11 ani, ca invitat supriză al galei de Anul Nou, în 1982.

Dick Van Dyke, actor în vârstă de 95 de ani, a câştigat trei premii Emmy pentru „The Dick Van Dyke Show” (1961-1966), considerat bunicul sitcomurilor inteligente. El a mai câştigat un Emmy în 1977, pentru „Van Dyke & Company”. A fost inclus în Television Academy Hall of Fame în 1995. A câştigat un trofeu Tony în 1961, pentru rolul din „Bye, Bye, Birdie”, şi unul Grammy pentru „Mary Poppins” din 1964.

Debbie Allen, actriţă, coregrafă, cantautoare, regizoare şi producătoare, în vârstă de 70 de ani, a câştigat trei premii Emmy pentru coregrafie: două pentru „Fame” şi unul pentru „Motown 30: What’s Goin’ On”. Ea a mai primit două selecţii la Tony pentru interpretarea din „West Side Story” (1980) şi „Sweet Charity” (1986). Este fostă membră a Comitetului pentru Arte şi Ştiinţe Umaniste al preşedintelui.

Show-ul televizat va fi produs de Ricky Kirshner şi Glenn Weiss de la White Cherry Entertainment.