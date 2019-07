Joaquin Phoenix și actrița Rooney Mara s-au logodit în secret

Actorul și producătorul de film Joaquin Phoenix și actrița Rooney Mara, care au o relație de trei ani, s-au logodit în secret, în luna mai, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

De altfel, Rooney Mara a fost fotografiată recent purtând un inel cu un diamant uriaș pe degetul inelar de la mâna stângă.

Potrivit unor surse, Mara și Phoenix au avut o "ceremonie de binecuvântare" în iunie 2017, pentru a-și dovedi angajamentul unul față de celălalt.

Aceasta ar fi prima căsătorie atât pentru Phoenix, cât și pentru Mara.

Rooney Mara și Joaquin Phoenix au jucat împreună în filmele "Her" (2013), "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" (2018) și "Mary Magdalene" (2018).

Fratele actorului River Phoenix, decedat în urma unei supradoze de droguri în 1993, Joaquin Phoenix, în vârstă de 44 de ani, a fost nominalizat la premiile Oscar în 2006, pentru rolul titular din filmul "Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash". Joaquin Phoenix fusese nominalizat la premiile Oscar, în 2001, şi pentru rolul din filmul "Gladiatorul". Actorul american, nominalizat și în 2013 la Oscar pentru rolul din "The Master", a înregistrat un album cu coloana sonoră a filmului "Walk the Line", pentru care a câştigat un premiu Grammy. În 2017 a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Cannes, pentru interpretarea din "You Were Never Really Here", regizat de Lynne Ramsay.

Rooney Mara, în vârstă de 34 de ani, nominalizată la Oscar și Globurile de Aur în 2016 pentru rolul din filmul "Carol", pentru care a primit și un premiu pentru interpretare la Festivalul de la Cannes, a devenit celebră la nivel mondial după ce a apărut în pelicula regizată de David Fincher "The Girl with the Dragon Tattoo", adaptarea americană a cărții lui Stieg Larsson din seria "Millenium".