Jocuri decisive în alegerile din SUA. Drumul spre victorie al lui Donald Trump trece prin Pennsylvania (Financial Times)

Drumul preşedintelui SUA, Donald Trump, spre o victorie în scrutinul prezidenţial trece prin Pennsylvania, unul dintre statele determinante, asupra căruia liderul de la Casa Albă se concentrează în contextul diferenţei mai mici faţă de Joseph Biden în preferinţele de vot, conform Financial Times preluat de mediafax.

Donald Trump a organizat luni nu unul, ci trei evenimente electorale în Pennsylvania, ceea ce arată cât de important este acest stat pentru şansele sale de a obţine un nou mandat de preşedinte al SUA. "Câştigăm Pennsylvania, câştigăm totul", le-a spus Donald Trump simpatizanţilor, la unul dintre evenimentele electorale, în orăşelul Allentown.

Unii analişti au anulat tacit şansele lui Donald Trump de a obţine un nou mandat la Casa Albă în contextul în care adversarul său democrat, Joe Biden, are un avans mare în sondajele de opinie. Biden conduce, la nivel naţional, cu o medie de 8,5% în raport cu Trump, conform sondajelor Institutului RealClearPolitics.

"Însă Donald Trump încă are un drum spre victorie, deoarece avansul lui Joe Biden este mai redus în state care pot schimba rezultatul, precum Pennsylvania, unde politicianul democrat are un avans de 5,7%. O eroare în efectuarea sondajelor, o tendinţă politică tardivă în favoarea preşedintelui sau amândouă îl pot ajuta pe Donald Trump să obţină o nouă victorie surprinzătoare, ca în 2016", comentează editorialistul Demetri Sevastopulo, în cotidianul Financial Times.

"Cele mai multe, dar nu toate aceste drumuri, trec prin Pennsylvania, unde Donald Trump a avut activităţi electorale intense în ultimele luni. Statul a fost crucial pentru victoria sa din 2016 şi este la fel de important acum, mai ales că este devansat la diferenţe mai mari în Wisconsin şi Michigan, foste fiefuri electorale democrate care s-au dovedit decisive pentru victoria lui Donald Trump împotriva lui Hillary Clinton în urmă cu patru ani", explică editorialistul.

Şi Joe Biden a făcut mai multe vizite în Pennsylvania decât în oricare alt stat care poate modifica rezultatul scrutinului, ceea ce evidenţiază importanţa celor 20 de voturi pe care acest stat le are în colegiul electoral federal. După Florida, Pennsylvania are mai multe voturi în colegiul electoral federal decât oricare alt stat care poate schimba rezultatul scrutinului, oferind celui care va obţine victoria aici un impuls semnificativ în efortul de a câştiga cele 270 de voturi necesare pentru a ajunge la Casa Albă.

Donald Trump ar putea obţine victoria şi fără Pennsylvania. Dar majoritatea celorlalte drumuri spre victorie ar necesita rezultate câştigătoare în Florida şi Carolina de Nord - state în care a câştigat în 2016, dar unde acum este la distanţă mare faţă de Biden - sau în cel puţin alte două state care pot schimba rezultatul dintr-un grup care include Nevada şi Arizona, unde este de asemenea în urmă, sau Minnesota, despre care echipa de campanie a lui Trump susţine că rezultatul este în joc, dar care nu a mai votat un candidat republican din 1972.

Victoria lui Donald Trump în Pennsylvania în 2016 a fost prima dată când statul a susţinut un republican după George H.W. Bush, în 1988. În cursul scrutinului pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la preşedinţie, Joseph Biden, născut în Pennsylvania, a argumentat că originile sale din clasa muncitoare îl vor ajuta să recâştige simpatia democraţilor care au abandonat partidul pentru Trump.

Luni, Donald Trump a încercat să contracareze acest argument, catalogându-l pe contracandidatul său drept un duşman al clasei muncitoare. "Joe Biden este un globalist aprig care v-a distrus combinatele siderurgice, a închis fabricile, a desfiinţat locurile de muncă în industria cărbunelui şi a susţinut orice acord comercial oribil, teribil şi ridicol în ultima jumătate de secol", a declarat Trump în orăşelul Lititz din Pennsylvania.

De asemenea, Trump a încercat să utilizeze un comentariu făcut de Biden în ultima dezbatere electorală, când politicianul democrat a declarat că susţine tranziţia de la combustibili fosili, după care a nuanţat afirmaţia. Trump a difuzat şi un videoclip editat în care Biden afirmă că se opune fracturării hidraulice, o metodă importantă pentru economia statului. "Oare vă veţi aminti de acest lucru în Pennsylvania? Vrea să vă distrugă locurile de muncă în sectorul energetic", a acuzat Trump.

Biden a făcut comentarii ambigue despre fracturarea hidraulică în trecut, dar acum a subliniat că nu vrea interzicerea acestui procedeu industrial.

Doug Heye, un fost consilier parlamentar republican, consideră că va fi dificil ca Trump să câştige scrutinul fără victorii în Pennsylvania şi Carolina de Nord. "Provocarea pentru campania lui Trump este că în aceste două state şi în alte state care pot schimba rezultatul, Trump este în poziţie defensivă şi nu poţi câştiga din poziţie defensivă. Trump trebuie să devină ofensiv, iar timpul se scurge rapid", explică Doug Heye.

Într-un discurs rostit luni în Philadelphia, Joe Biden a exprimat speranţa că va câştiga în Pennsylvania "cu ajutorul lui Dumnezeu". Candidatul Partidului Democrat s-a declarat încrezător şi despre Michigan şi Wisconsin, subliniind că este esenţial să fie reconstruită "centura albastră" în statele din zona centru-vest, unde democraţii au presupus greşit că îl vor opri pe Donald Trump să o învingă pe Hillary Clinton în 2016.