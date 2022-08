Joe Biden a anunţat moartea liderului Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri: `S-a făcut dreptate şi acest terorist nu mai este`

Preşedintele american Joe Biden a anunţat, în direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis în noaptea de sâmbătă spre duminică în Afganistan într-un atac cu dronă, o nouă lovitură dată organizaţiei teroriste, potrivit AFP.

"Sâmbătă, la ordinele mele, Statele Unite au coordonat un atac aerian la Kabul, în Afganistan, care l-a ucis pe emirul Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri", a spus el într-o scurtă alocuţiune de la Casa Albă, anunță news.ro

"S-a făcut dreptate şi acest terorist nu mai este", a adăugat Joe Biden.

I made a promise to the American people that we’d continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond.



