Joe Biden îl atacă dur de la Kiev pe Vladimir Putin: 'A crezut că poate rezista mai mult decât noi. Dar s-a înșelat amarnic!'

Președintele american Joe Biden transmite un mesaj de forță la un an de la invazia Rusiei în Ucraina. Prezent la Kiev, el a reiterat susținerea totală a Occidentului pentru Ucraina.

„În timp ce lumea se pregătește să marcheze împlinirea unui an de la invazia brutală a Rusiei în Ucraina, mă aflu astăzi la Kiev pentru a mă întâlni cu președintele Zelenskyy și pentru a reafirma angajamentul nostru ferm și neclintit față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Când Putin și-a lansat invazia, în urmă cu aproape un an, a crezut că Ucraina este slabă și că Occidentul este divizat. A crezut că poate rezista mai mult decât noi. Dar s-a înșelat amarnic. Astăzi, la Kiev, mă întâlnesc cu președintele Zelensky și cu echipa sa pentru o discuție extinsă privind sprijinul nostru pentru Ucraina. Voi anunța o altă livrare de echipamente critice, inclusiv muniție de artilerie, sisteme antiblindate și radare de supraveghere aeriană pentru a ajuta la protejarea poporului ucrainean de bombardamentele aeriene. Și voi împărtăși faptul că, în cursul acestei săptămâni, vom anunța sancțiuni suplimentare împotriva elitelor și companiilor care încearcă să se sustragă sau să sprijine mașina de război a Rusiei. În ultimul an, Statele Unite au creat o coaliție de națiuni de la Atlantic la Pacific pentru a ajuta la apărarea Ucrainei cu un sprijin militar, economic și umanitar fără precedent - iar acest sprijin va dura. De asemenea, aștept cu nerăbdare să călătoresc mai departe în Polonia pentru a mă întâlni cu președintele Duda și cu liderii aliaților noștri de pe flancul estic, precum și pentru a prezenta observații cu privire la modul în care Statele Unite vor continua să mobilizeze lumea pentru a sprijini poporul ucrainean și valorile fundamentale ale drepturilor omului și ale demnității din Carta ONU care ne unesc în întreaga lume”, a spus Biden.

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

When Putin launched his invasion nearly one year ago, he thought Ukraine was weak and the West was divided. He thought he could outlast us. But he was dead wrong. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023