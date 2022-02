Joe Biden se așteptă să emită un ordin executiv privind criptomonedele și CBDC săptămâna viitoare

Casa Albă va emite un ordin executiv încă de săptămâna viitoare, prin care să îndrume agențiile guvernamentale să studieze diferite aspecte ale spațiului activelor digitale, cu scopul de a crea un cadru de reglementare cuprinzător, conform cointelegraph.com.

Într-un raport de joi de la Yahoo! Finanțe, Jennifer Schonberger a spus că un oficial familiarizat cu chestiunea din cadrul administrației Joe Biden a dezvăluit că ordinul executiv ar putea sosi de îndată ce săptămâna viitoare. Se pare că directiva președintelui Biden ar ordona Procurorului General, Departamentului de Stat și Departamentului de Trezorerie să studieze potențiala lansare a unei monede digitale emise de banca centrală din SUA.

În plus, directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie – nou- numita Alondra Nelson – va oferi o evaluare a infrastructurii necesare SUA pentru a susține un dolar digital. Se pare că agenția va plănui să emită un raport către președintele SUA privind tehnologia registrului distribuit în termen de 180 de zile, cu o actualizare a impactului asupra mediului în 545 de zile.

Conform ordinului executiv, Consiliul de Supraveghere a Stabilității Financiare ar urma să studieze problemele de stabilitate financiară care rezultă din introducerea criptomonedelor. Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commision, Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation și Office of the Controller of the Currency vor lua în considerare măsuri pentru a proteja piețele și vor raporta președintelui cu privire la metodele de atenuare a riscurilor legate de cripto.

Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorului, Comisia Federală pentru Comerț și Biroul Procurorului General vor studia impactul activelor digitale asupra concurenței pe piață. Directorul și, respectiv, președintele primelor două agenții menționate mai sus, vor analiza preocupările legate de confidențialitate pentru spațiu.

În total, ordinul executiv – cel de-al 81-lea președinte pe care Biden l-a semnat de la preluarea mandatului în ianuarie 2021 – ar fi folosit pentru a dezvolta un cadru de reglementare cuprinzător pentru activele digitale în Statele Unite. Administrația anterioară a emis 220 de ordine executive pe parcursul a patru ani, în timp ce președintele Barack Obama a eliberat 276 de ordine în timpul celor două mandate.

Criptomonedele au fost rareori menționate în ordinele executive în timpul istoriei Statelor Unite. Tehnologia a existat doar prin ultimele trei administrații.

În martie 2018, Donald Trump a emis un ordin prin care le interzice rezidenților SUA să se implice în tranzacții cu „orice monedă digitală, monedă digitală sau token digital” lansat de guvernul Venezuelei, referindu-se la simbolul Petro al țării. Fostul președinte a menționat , de asemenea, „frauda în monedă digitală” într-un ordin din iulie 2018 prin care se înființează un grup operativ care abordează integritatea pieței și frauda consumatorilor.

Un alt ordin emis de președintele Obama în 2015 a sugerat că autoritățile vor putea confisca activele digitale legate de „activități cibernetice semnificative rău intenționate”. Acțiunea executivă le-a permis, în esență, oficialilor să sechestreze „fonduri sau alte active” fără „notificare prealabilă a unei liste sau a unei hotărâri” conform Legii naționale pentru situații de urgență. În martie 2021, președintele Biden a prelungit ordinul până în aprilie 2022. De atunci, Departamentul de Justiție și alte agenții guvernamentale au format un grup operativ pentru a urmări și a confisca activele digitale legate de tranzacții ilicite.