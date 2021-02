Johannes van Heerden: Sper ca MTS să lase acest stadion rugby-ului, nu să-l dea fotbalului

Jucătorul echipei naţionale a României, Johannes van Heerden, a declarat, duminică, la protestul organizat de suporteri împotriva preluării Stadionului Arcul de Triumf de către Ministerul Tineretului şi Sportului, că speră ca arena să aparţină rugby-ului şi să nu fie dată fotbalului, relatează agerpres.

El a adăugat că atunci când politicul se implică în sport se strică totul.

"Este un stadion important pentru noi, unul încărcat cu istoria rugby-ului românesc. Noi, 'stejarii, suntem acasă aici. Sperăm să reuşim ca acest stadion să rămână al nostru. Sper ca Ministerul Tineretului şi Sportului să lase acest stadion rugby-ului, nu să-l dea fotbalului. Echipa naţională este refuzată pe stadioanele noi din ţară, nu are unde să joace. Este o chestiune politică. Se strică tot dacă politicul intră şi în sport", a afirmat rugbistul de origine sud-africană care a primit anul trecut cetăţenia română."Părerea mea este că sunt multe stadioane de fotbal în Bucureşti, de ce să se joace fotbal şi aici, pe Arcul de Triumf, singurul stadion de rugby din România? Asta nu e bine. Stadionul este frumos, e mai micuţ, nu încape multă lume, dar sper să fie plin la meciurile noastre", a mai spus rugbistul român.Bogdan Celea, unul dintre membrii Clubului 16 Horia Ungur al echipei naţionale de rugby, a declarat la protestul din faţa Stadionului Arcul de Triumf că MTS nu mai recunoaşte documentele semnate."Am organizat acest protest din cauza situaţiei în care se găseşte Stadionul Arcul de Triumf. Din păcate, autorităţile se comportă ca nişte escroci imobiliari şi nu respectă actele semnate la predarea fostului stadion. Ministerul Tineretului şi Sportului a semnat nişte acte şi a promis că acest stadion se va întoarce la rugby, dar acum nu mai recunoaşte documentele semnate. Fostul Stadion Arcul de Triumf a fost construit în proporţie de 80% din fonduri ale Federaţiei Române de Rugby, donaţii, sponsori, World Rugby (n.r. - Federaţia Internaţională de Rugby) şi aşa mai departe. Aşadar World Rugby a investit aici bani, care acum nu mai sunt pentru rugby. Şi e o mare problemă, pentru că aici era un stadion perfect funcţional. Noi aveam un stadion făcut din banii rugby-ului, au promis vor construi un stadion mai mare şi mai frumos şi ni-l vor da înapoi. Dar acum nu mai vor să ni-l dea", a afirmat Celea.Acesta l-a acuzat pe fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, că a făcut totul pentru ca Stadionul Arcul de Triumf să devină terenul propriu al clubului de fotbal FCSB."Îl respectăm pe actualul ministrul al Tineretului şi Sportului, domnul Novak, pentru ce a făcut pentru România ca sportiv. Dar trebuie să se informeze mai mult asupra situaţiei de aici. Fostul ministru (n.r. - Ionuţ Stroe) a făcut tot ce se întâmplă acum. Ministrul Stroe a minţit fanii rugby-ului. Într-o discuţie mi-a spus că va da arena în folosinţă gratuită către FRR şi acelaşi lucru l-a spus şi conducerii FRR. Domnul Stroe m-a întrebat direct de ce mă deranjează dacă joacă şi FCSB o dată la două săptămâni aici. Deci practic Arcul de Triumf devine stadionul clubului FCSB. I-am spus ministrului că nu mă deranjează, dar unde vor juca cele 11 naţionale de rugby ale României şi celelalte competiţii şi finale? Normal dacă rămâne loc, să joace şi fotbalul, nu închidem cu lacătul stadionul. Dar ideea este să aibă prioritate rugby-ul. Însă anul acesta este Campionatul European de fotbal, apoi CE U19, apoi CE U21... deci 3 veri de acum încolo stadionul Arcul de Triumf este antamat fotbalului. Deci aşa de răi suntem noi de la rugby, nu primim pe nimeni să joace aici", a menţionat liderul suporterilor de rugby."Atrag atenţia premierului Cîţu, vicepremierului Kelemen Hunor şi preşedintelui Iohannis să vadă exact ce se întâmplă la Ministerul Tineretului şi Sportului. Acea notă de fundamentare este ruşinoasă... au scris acolo că la acest stadion sunt terenuri de handbal, de baschet, au zis că e un bazin de înot când de fapt e un bazin de recuperare, că loturile naţionale trebuie să se antreneze aici. Terenuri de tenis există, dar vă asigur că nu va veni Simona Halep să se antreneze pe ele având în vedere calitatea lor. Au încercat să spună că e o bază polivalentă. Au făcut câteva lucruri în plus, cum e hotelul... OK, să le păstreze, dar să ne dea stadionul şi cele două terenuri de antrenament, adică fix ce aveam înainte. Ambele baze vecine cu acest stadion sunt date în folosinţă gratuită... fix ceea ce doreşte şi rugby-ul. Nu dorim proprietate, nici administrare, doar folosinţă gratuită. Îl întrebăm pe preşedintele COSR, Mihai Covaliu, dacă dânsul a cerut ca loturile olimpice să se antreneze la Arcul de Triumf, aşa cum scrie în nota de fundamentare a Guvernului. Vom încerca să fim aici, marţi, la ceremonia de preluare a stadionului de către MTS, dar fanii rugby-ului muncesc la ora aia să plătească taxe şi impozite la stat", a mai afirmat Bogdan Celea.Membru fondator al Clubului 16 Horia Ungur al echipei naţionale de rugby, Dan Ţiganu, a afirmat că reprezentativa României nu este lăsată să joace pe noile stadioane construite în ţară special pentru fotbal."Aceasta este casa rugby-ului românesc de peste 100 de ani şi este singura arenă dedicată acestui sport. Echipa naţională de rugby a acestei ţări este refuzată când solicită să joace pe alte stadioane noi, construite cu dedicaţie pentru un alt sport (n.r. - fotbalul). Arcul de Triumf este singurul stadion de rugby din România la standarde europene. În rest avem islazuri pe care se joacă. Anunţăm MTS că îl ajutăm să facă un inventar al bazelor naţionale la nivel naţional, care toate sunt în paragină. Lăsaţi în pace singura casă a rugby-ului românesc, stimaţi metesişti", a spus Dan Ţiganu.Un alt suporter, Nicolae Ungureanu, a declarat la rândul său: "De la 12 ani joc rugby pe acest stadion, iar în momentul acesta noi toţi suntem fără rădăcini. O viaţă în care nu am făcut altceva decât să îmi plătesc impozitele şi să aştept o mână întinsă. Pe acest stadion nu exista iarbă, ne dezbrăcam în aer liber, făceam duş în aer liber, iar dintr-o dată primim o mână întinsă şi revenim la normalitate. Dar când să ridică capul, cineva spune că noi trebuie să rămânem tot afară. Noi suntem afară mereu. Noi nu cerem ceva care nu ni se cuvine. Este impardonabil ca un guvern să nu sprijine acest sport. Avem nevoie de o mână întinsă, acest Guvern este al nostru, al tuturor, şi trebuie să ne sprijine. Aceste jonglerii şi nebunii care au loc la nivel politic nu ne privesc. Noi vrem normalitate, vrem casa noastră înapoi".Suporterii de rugby din România au format, duminică, un lanţ uman în jurul Stadionului Arcul de Triumf în semn de protest faţă de preluarea de către Ministerul Tineretului şi Sportului a arenei recent construite de Compania Naţională de Investiţii în vederea organizării la Bucureşti a Campionatului European de fotbal.La 11:15, oră la care ar fi trebuit să se dispute meciul de rugby România - Belgia, din ultima etapă a ediţiei 2020 a Rugby Europe Championship, dar suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, aproximativ 300 de suporteri s-au strâns în faţa Stadionului Arcul de Triumf.Ei au afişat pancarte pe care era inscripţionate mesaje precum "Stroe şi Novak au defrişat stejarii", "Atenţie, rechini imobiliari", dar şi un banner cu "Arcul e casa rugbyului" care a fost legat de gardul noului stadion.Lanţul uman al fanilor de rugby din România a fost format păstrându-se distanţarea socială recomandată de autorităţi în contextul pandemiei cu ajutorul unor benzi tricolore.La evenimentul care a fost supravegheat de aproximativ 20 de jandarmi au participat şi doi jucători ai echipei naţionale de rugby a României, Johannes van Heerden şi Alexandru Gordaş.Marţi, 9 februarie, de la ora 12:00, Ministerul Tineretului şi Sportului organizează un eveniment de preluare a Stadionului Arcul de Triumf de la Compania Naţională de Investiţii, care a realizat lucrările de construcţie şi amenajare a obiectivului. MTS a dorit să organizeze acest eveniment la 28 ianuarie, dar l-a anulat.La 28 ianuarie, Federaţia Română de Rugby a acuzat Ministerul Tineretului şi Sportului, într-un comunicat de presă, că încearcă să "naţionalizeze" Stadionul Arcul de Triumf, după ce acesta a fost construit de Compania Naţională de Investiţii."Federaţia Română de Rugby a luat act de propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului de a lansa în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern privind trecerea Stadionului Naţional de Rugby Arcul de Triumf în folosinţă exclusivă a Ministerului Tineretului şi Sportului. Suntem de-a dreptul consternaţi de această poziţionare şi vom lua toate măsurile legale şi umane pentru a evita această noua naţionalizare pusă la cale de MTS. Îi asigurăm pe toţi cei care nu vor să ţină cont de documente şi de istoria de peste 108 ani, că nu vom capitula şi vom lupta pentru stadionul nostru. Sperăm că domnul ministru Novak va respecta documentele, tradiţia şi istoria sportului nostru şi va reda dreptul de folosinţă gratuită pe 49 de ani Federaţiei Române de Rugby. Nu credem ca domnul Novak va încerca să se situeze deasupra deciziei Regelui Carol şi primarului Grigore Gheorghe Cantacuzino care au dat acest teren pentru rugby. Speram să nu fie părtaş la o asemenea pagina de ruşine a sportului românesc", mai menţionează FRR, care a precizat că va "lupta" inclusiv în instanţă pentru stadionul său", se arăta în comunicatul FRR de la acea dată.De cealaltă parte, MTS, care a anulat un eveniment în carul căruia prelua în administrare Stadionului Arcul de Triumf de de la Compania Naţională de Investiţii, a precizat că de investiţia făcută de statul român în această arenă trebuie să poată beneficia şi alte sporturi. MTS susţine că este "administrator de drept al acestui obiectiv de interes naţional" şi că nu există prevederi legale pentru revenirea în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Rugby. De altfel, conducerea ministerului a acuzat FRR că vrea să obţină venituri de pe urma noului stadion, deşi acesta a fost construit din bani publici.La 4 decembrie 2020 a avut loc recepţia proiectului de investiţii Stadionul Arcul de Triumf, realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. La acest eveniment au participat printre alţii premierul Ludovic Orban, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, consilierul onorific al premierului pentru organizarea EURO 2020, Gheorghe Popescu, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, şi preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache.Arcul de Triumf este al doilea stadion finalizat dintre cele patru pe care România s-a angajat că le va moderniza pentru organizarea EURO 2020 la Bucureşti. Primul a fost Stadionul Steaua, a cărui recepţie a avut loc la 27 noiembrie. Celelalte două arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Rapid, care este aproape de finalizare, şi Dinamo, la care lucrările încă nu au început. Din cauza unor probleme juridice, reconstrucţia stadionului Dinamo a fost amânată şi s-a luat decizia ridicării unei noi arene în interiorul parcului sportiv.România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).