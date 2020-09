Johnny Depp: 'Dacă te consideri un star de Hollywood, eşti mort'

Actorul Johnny Depp, prezent la Festivalul de Film de la San Sebastián în calitate de producător al documentarului „Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan”, despre liderul trupei The Pogues, pe care îl consideră unul dintre cei mai mari poeţi din toate timpurile, a vorbit despre statutul de star la Hollywood, dar şi despre Donald Trump, potrivit news.ro.

„Cel mai important este că dacă te consideri un star de Hollywood, eşti mort, este grotesc. Când oamenii mă întreabă ce cred, ca artist, despre ceva este ca şi când aş fi mort sub apă. Nu mă pot considera un artist în niciun fel. Poţi avea o abordare artistică: trebuie să te concentrezi pe călătorie, nu pe rezultat”, a declarat el.

Documentarul „Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan”, regizat de Julien Temple, face cronologia anilor de glorie şi de excese ai muzicianului acum în vârstă de 62 de ani.

„Mereu m-a atras ce nu este normal, dar ce este normal? Marlon Brando, care a fost fratele, tatăl şi mentorul meu, era nebun? Keith Richards? Hunter S. Thompson? Poate că este adevărat, poate că este mai bine aşa, poate că asta înseamnă să fii liber”.

MacGowan, născut în Pembury, era admirator al IRA şi adolescent în capitala britanică a anilor 1970. În 1982, a fondat The Pogues, care combina rebeliunea punkului cu folkul irlandez şi care, timp de opt ani, a fost simbol al muzicii irlandeze în lume.

„Îmi amintesc prima dată când am auzit The Pogues şi vocea lui Shane: cu această furie punk-rock, dar cu aceste melodii minunate şi instrumente tradiţionale. Acest amestec de furie şi melancolie este extraordinar”.

Depp a spus că MacGowan este „unul dintre cei mai mari poeţi ai tuturor timpurilor” şi că ar vrea ca lumea să vadă moştenirea lui. „Este un tip special, cu adevărat unic şi original”.

Cei doi s-au cunoscut în Dublin. „Eram cu Gerry Colon (unul dintre „cei patru Guildford”, încarceraţi pe nedrept pentru că ar fi făcut parte din IRA) şi mi-a spus că mă va duce la studio să îl văd pe MacGowan. El stătea în picioare, într-o mână avea o sticlă de whisky şi în cealaltă o chitară acustică, ca şi când încerca să aleagă pe ce parte să cadă, lucru care s-a întâmplat într-un final”.

O sărbătorire a talentului lui, documentarul este şi un portret al consecinţelor consumului de diverse substanţe.

La conferinţa de presă de duminică, Depp a fost întrebat şi despre Donald Trump. „Mă bucur de comedie ca oricine: îl văd pe Trump şi râd, este o comedie bună, o comedie terifiantă. Lumea este divizată în SUA. La dracu cu politica. Presupun că este capabil să meargă singur la baie, are un simţ al umorului halucinant”, a mai spus actorul.

Cea de-a 68-a ediţie a Festivalului de Film de la San Sebastián a început pe 18 septembrie şi se va încheia pe 26 septembrie.