Johnny Depp şi Jeff Beck, acuzaţi de plagiat pentru melodia 'Sad Motherfuckinn' Parade'

La două luni după verdictul în favoarea sa în procesul de defăimare contra fostei soţii Amber Heard, Johnny Depp şi prietenul său, legendarul Jeff Beck, sunt implicaţi într-un caz de plagiat.

Potrivit revistei Rolling Stone, cei doi artişti, care au lansat un album comun în iulie, sunt acuzaţi că au preluat, fără autorizare, un poem de Bruce Jackson în melodia „Sad Motherfuckin' Parade”.

Publicat în 1974, în volumul „Get Your Ass In The Water And Swim Like Me”, acest text intitulat „Hobo Ben” relatează periplurile unui vagabond, Slim Wilson, care călătoreşte de-a lungul Statelor Unite.

În „Sad Motherfuckin' Parade”, Johnny Depp şi Jeff Beck reiau versurile, în special „I’m raggedy I know, but I have no stink”/„God bless the lady that’ll buy me a drink” şi „Hattie turned to Nadine with a laugh and said, ‘What that funky motherf*cker really need, is a bath”.

Mai mult, Bruce Jackson afirmă că nu mai figurează ca autor al poemului.

„Singurele două versuri scrise de Depp şi Beck pe care am putut să le găsesc în tot cântecul sunt „Big time motherfucker” şi „Bust it down to my level”. Restul provin din poemul meu. Public chestii de 50 de ani şi este prima dată când cineva îşi însuşeşte versurile, punându-şi propriul nume pe ele”, a declarat Bruce Jackson pentru Rolling Stone.

Pentru moment, Bruce Jackson a declarat presei muzicale americane că nu intenţionează să-i dea în judecată pe Johnny Depp şi Jeff Beck, dar analizează, împreună cu fiul său, Michael Lee Jackson, alte posibile căi de atac.