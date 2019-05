Jose Mourinho negociază cu AS Roma

Jose Mourinho a rămas fără echipă în decembrie 2018, atunci când Manchester United l-a demis pe antrenorul în vârstă de 56 de ani după un an și jumătate pe banca tehnică a clubului de pe Old Trafford, potrivit Mediafax.

Portughezul a refuzat orice ofertă apărută până acum, dar a promis că se va întoarce în fotbal din sezonul următor. Real Madrid, Bayern Munchen, Inter Milano și PSG sunt o parte dintre echipele care, potrivit presei internaționale, s-ar fi interesat de serviciile tehnicianului lusitan pentru o eventuală colaborare.

Conform publicației din Franța, L'Equipe, pe lista lui Mourinho a mai intrat o formație, cu care portughezul ar fi început deja negocierile și care i-ar fi propus lui "The Special One" un contract pe trei ani. Este vorba de AS Roma, club care a renunțat în această iarnă la italianul Eusebio Di Francesco, iar în locul lui a fost adus un alt antrenor din Peninsulă, Claudio Ranieri. Acordul cu Mourinho depinde și de locul pe care se va afla gruparea giallorossa la finalul acestui sezon. Cu patru etape rămase de jucat, AS Roma ocupă locul cinci, la un punct distanță de poziția a patra, ocupată de Atalanta, loc care duce în Liga Campionilor.

Aceeași sursă a scris, în zilele din urmă, că unul dintre principalele obiective ale campioanei Franței este semnarea cu Jose Mourinho, mai ales după excluderea din Liga Campionilor și ratarea câștigării Cupei. Cu toate acestea, conducerea grupării din Paris ar fi decis să îi prelungească mandatul lui Thomas Tuchel, actualul antrenor al lui PSG.

Jose Mourinho: "Barcelona are o experiență extrem de negativă cu AS Roma"

Jose Mourinho a vorbit și despre semifinalele din actualul sezon al Ligii Campionilor și o încurajează pe fosta rivală din Premier League, Liverpool. Gruparea condusă de tehnicianul neamț Jurgen Klopp a pierdut în manșa tur, în deplasare pe Camp Nou, cu Barcelona, cu scorul 0-3.

"El (n.red.- Jurgen Klopp) trebuie să se gândească că orice este posibil în fotbal. El trebuie să se gândească și cred că se gândește la acest lucru, că are o echipă foarte bună. Are o echipă adevărată și va lupta până când posibilul va deveni imposibil", a spus Mourinho celor de la "Russian Today", care a făcut o referire și la echipa care îl curtează:

"Dar 3-0 este 3-0, este greu de crezut, dar Barcelona are o experiență extrem de negativă cu AS Roma, întâmplată destul de recent. Eu știu că Liverpool pe Anfield este foarte greu de bătut, echipa este bună, dar dacă Barcelona o să marcheze un gol, Liverpool trebuie să marcheze cinci.

Cred că sunt multe goluri și mă gândesc că Barcelona are poftă de joc. Messi trage toată echipa după el cu dorința de a reuși. Cred că Barcelona are această poftă".

Liverpool - Barcelona va fi marți, 7 mai, pe Anfield, de la ora 22:00.