Juan Guaido, opozant venezuelean, a ajuns în SUA după ce a fost expulzat din Columbia - VIDEO

"Din păcate, astăzi trebuie să spun că persecuţia (politică) a fost simţită şi în Columbia", a declarat Juan Guaido mai multor media locale la sosirea la Miami, în Florida (sud-estul ţării).

Această figură a opoziţiei din Venezuela, având oficial interdicţia de a părăsi teritoriul venezuelean şi care nu a fost invitat la conferinţă, denunţase cu câteva ore mai devreme expulzarea sa forţată din Columbia. "Mă obligă să părăsesc Columbia", a spus Juan Guaido într-un videoclip postat pe Twitter şi filmat în avionul care îl ducea în Statele Unite.

Vizat de mai multe proceduri judiciare din Venezuela, dintre care una pentru "trădare", Juan Guaido a precizat că a trecut frontiera "pe jos" şi a ajuns la Bogota după "60 de ore pe drum".

Preşedintele columbian, Gustavo Petro, care a operat o apropiere de Caracas prin restabilirea relaţiilor diplomatice, a negat, însă, că l-a expulzat pe opozantul venezuelean.

Juan "Guaido obţinuse un acord pentru a călători în Statele Unite prin Columbia. I-am permis din motive umanitare, în pofida intrării ilegale în ţară", a scris Gustavo Petro pe Twitter.

"Diplomaţi americani au lucrat îndeaproape cu guvernul columbian pentru a-i ajuta ca el să ajungă teafăr în Statele Unite", a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american, Vedant Patel

"Mulţumim guvernului columbian pentru sprijinul acordat venezuelenilor care îşi părăsesc ţara din cauza persecuţiei şi a crizei umanitare din Venezuela", a mai spus el.

Juan Guaidó arrives in Miami after fleeing to Colombia and being promptly deported by the Colombian government.



No red carpet or fanfare. The jig is up. pic.twitter.com/sCYmtbiiGi