Jucătorii australieni vor să continue cu selecţionerul Graham Arnold şi după CM 2022

Australia a câştigat două meciuri, pentru prima oară la Cupa Mondială, înainte de a fi eliminată în faza optimilor de finală de către Argentina (1-2). În Grupa D, australienii au învins Tunisia (1-0) şi Danemarca (1-0), fiind învinşi de Franţa (1-4).Arnold are contract până la finalul campaniei de la Mondialul 2022, dar căpitanul ''Socceroos'', Matt Ryan, speră că antrenorul de 59 de ani va continua pe banca tehnică a naţionalei.''Cred că rezultatele vorbesc de la sine şi el a devenit cel mai de succes selecţioner australian dintotdeauna cu rezultatele pe care le-a obţinut (...). Evident, am încredere în federaţie că va lua această decizie şi că Arnie însuşi trebuie să vrea şi să dorească să continue. Pentru noi ar fi grozav dacă am putea continua să-l avem alături de noi'', a declarat portarul Mat Ryan reporterilor după sosirea la Sydney.Federaţia australiană l-a felicitat duminică pe Arnold, însă nu a făcut niciun comentariu privind situaţia selecţionerului şi va întreprinde o analiză amănunţită a participării la Cupa Mondială.Arnold a declarat că va cântări opţiunile sale după o ''pauză bună'', în timp ce agentul lui a declarat în Sydney Daily Telegraph că mai multe cluburi şi federaţii şi-au manifestat interesul pentru serviciile australianului.Fundaşul Harry Souttar a evocat relaţia foarte bună pe care selecţionerul o are cu jucătorii: ''Cred că cel mai mare compliment pe care i l-aş putea face este că oricare dintre băieţii care a mers acolo ar alerga într-un zid de cărămidă pentru el, pentru că este acel gen de antrenor. Cred că este cel mai bun cu care am lucrat şi ne simţim ca un grup, tuturor ne place să jucăm pentru el''.