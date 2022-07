Judecătoarea Adriana Stoicescu intră tare de partea lui Buhnici: Trebuie să mă transform în balenă ca să fiu OK cu lumea?

Judecătoarea Adriana Stoicescu, cunoscută pentru pozițiile ei dure față de politicieni și de derapajele acestora, plonjează în scadalul iscat de comentariile lui George Buhnici la adresa femeilor care au celulită sasu vergeturi.

"Intreb si eu ca proasta: mai am voie sa ies pe plaja daca sunt slaba? Ca nu mai inteleg nimic...Sport mi se permite sa fac? Sau trebuie sa ma transform in balena cu celulita ca sa fiu ok cu lumea toata....", scrie Stoicescu pe Facebook.

