Judecător, mesaj 'devastator' după achitarea Gabrielei Bîrsan: 'Da, îmi este teamă, dar nu pentru mine, ci pentru cei dragi mie'

Judecătorul Mădălina Elena Dârdeci de la Tribunalul București a reacționat, pe Facebook, după decizia Curții Supreme în dosarul Bîrsan.

„Cauza Bârsan si ceilalți arată de ce este necesară o resetare a profesiei…

Cineva m-a întrebat dacă nu imi este teama pentru că “vorbesc” prea mult, iar acest “vorbit” imi va crea probleme…

Ba Da, imi este teama, dar nu pentru mine ci pentru cei dragi mie, pentru că realizez ca Andreiu ar fi pierdut daca eu nu m-as mai intoarce acasa…

Imi este ciuda pentru că teama pe care o simt acum, am simtit-o si in anii ’80, când tata era dus la securitate…

Știți? Se spune că cea mai bună pernă este o constiinta curată!

Oare cum se simt cei care au produs atâtea daune? Dorm bine? Cei dragi lor, oare, sunt bine?

În fine, după aproape 18 ani de magistratura de scaun ma simt din ce in ce mai rau, sufleteste, în această profesie. Si, Doamne, cât de mult iubesc această profesie!!!

O zi frumoasa ca sufletele voastre!

Ma rog, cine are suflet…”, scrie judecătorul, potrivit unei postări a lui Radu Tudor pe blogul personal.