Judecătorii au dat VERDICTUL în procesul dintre Andreea Berecleanu și șefa TVR: Vedeta Antena 1 a câștigat

Procesul dintre Andreea Berecleanu și Doina Gradea, director al Televiziunii Române, pare să se fi încheiat. Tribunalul București a decis, în sfârșit, cine a câștigat procesul, după de vedeta Antenei 1 a făcut apel la deciziei data anul trecut de Judecatoria sectorului 2.

Instanța decis în favoarea vedetei Antena 1, urmând ca Doina Gradea „sa exprime scuze in mod public fata de reclamanta Berecleanu Andreea Cristina intr-un cotidian de circulatie nationala, privind faptele imputate prin articolele din 28 si 29 septembrie 2015”, informează BUGETUL.RO.

De asemenea, s-a mentinut restul sentintei primei instante, respectiv obligarea Doinei Gradea de a plati suma de 1 leu cu titlu de daune morale. Decizia Tribunalului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs in termen de 30 de zile.

Totul a început în 2015, când Doina Gradea a publicat doua articole despre Andreea Berecleanu si fostul ei sot Andrei Zaharescu, in care vorbea in termeni deloc elogiosi despre experienta acestora la PRO TV. Doina Gradea a lucrat multi ani la trustul PRO, fiind considerata de multi omul de incredere al „bossului” Adrian Sârbu.

Gradea a povestit despre cuplul Zaharescu-Berecleanu ca „se implicasera” prea mult in continutul jurnalului de dimineata pe care-l transformasera intr-un „talcioc personal”. Ea sustinea ca cei doi depasisera prea mult limitele jurnalismului si iesisera din rigorile impuse de conducerea televiziunii, motiv pentru care ar fi fost pusi pe liber. „Si-au recunoscut greseala, au plecat in conditiile oferite de noi si si-au vazut mai departe de viata lor”, spunea Gradea, potrivit wowbiz.ro.

In replica, Andreea Berecleanu a spus ca povestea reprezinta o fabulatie a Doinei Gradea, in conditiile in care ea nici macar nu a prezentat vreodata jurnalul de dimineata.

„Cum este posibil ca aceea despre care se spunea ca este „una dintre emisferele cerebrale ale lui Sarbu” sa sustina aberatiile de pe site-ul creat cu un anumit scop, peste noapte? O femeie alungata de insusi Adrian Sârbu pe un post invizibil, Pro TV International, cu mari frustrari peste atatia ani, care nu o fac sa-si aminteasca de faptul atat de usor verificabil ca Andreea Berecleanu nu a prezentat niciodata dimineata, ca a plecat de la PRO TV bine merci dupa o discutie cu insusi Adrian Sarbu in 2003, dupa 8 ani de Pro TV, din care 6 ani la stirile de la ora 5, iar Andrei Zaharescu in 1998! Cum sa nu-ti aduci amine, Doina Gradea”, a spus Andreea Berecleanu in 2015.

