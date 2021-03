Judecătorii îi dau o lovitură lui Clotilde Armand - Reorganizarea propusă de primarul Sectorului 1, suspendată

Tribunalul Bucureşti a decis marţi, 30 martie 2021, să suspende executarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 prin care s-a adoptat reorganizarea unor structuri din subordinea CL, propusă de primarul Clotilde Armand.

Suspendarea a fost cerută de Sindicatul angajaţilor administraţiei publice locale la nivelul administraţiei unităţilor de învăţământ preuniversitar şi unităţilor sanitare publice Sector 1 Bucureşti, odată cu solicitarea anulării actului administrativ. Suspendarea, cu efect până la judecarea cererii de anulare, poate fi contestată în termen de 5 zile.

"Solutia pe scurt: Ia act de renuntarea reclamantilor Mitroi Loredana Alice, Cristache Ana Maria, Tudor Ioana, Ilinca Dana Monica, Niculae Steluta si Constantinescu Iuliana la judecata cauzei. Admite actiunea. Admite cererea de interventie principala. Dispune suspendarea executării Hotararii 291/04.12.2020 adoptata de parata până la pronunţarea instanţei de fond asupra actiunii in anulare a hotararii indicate. Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la comunicare, recursul urmand a se depune la Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a Contencios administrativ si fiscal. Pronunţată potrivit art. 402 teza a IIa C. pr. civ. azi, 30.03.2021", se arată în hotărârea Tribunalului Bucureşti.

Potrivit art. 14 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare (plângere prealabilă), persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond pe cererea de anulare.

Consiliul Local Sector 1 a aprobat, în decembrie 2020, un proiect de hotărâre conform căruia trei structuri din subordinea sa, Administraţia Pieţelor, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice şi Centrul Cultural, se desfiinţează, atribuţiile lor fiind preluate de aparatul de specialitate al primarului.

Clotilde Armand a susţinut că Administraţia Pieţelor, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice şi Centrul Cultural au "deficienţe mari în gestionarea banului public".