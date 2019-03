Judecătorii retrag cererea de extrădare a lui Sebastian Ghiță - Decizia, după revocarea mandatului de arestare preventivă

Curtea de Apel Ploiești a decis retragerea cererii de extradare in cazul lui Sebastian Ghita, magistratii constatând ca, avand in vedere revocarea mandatului de arestare preventiva pe numele acestuia, solicitarea inaintata autoritatilor din Serbia nu mai are temei. Hotararea nu este definitiva.

„Cconstată că nu mai subzistă condiţiile prevăzute de lege pentru a se solicita extrădarea numitului Ghiţă Sebastian Aurelian, în temeiul mandatului de arestare preventivă nr. 2/UP/14.04.2017 emis de Curtea de Apel Ploieşti, şi dispune retragerea cererii de extrădare întemeiate pe acest mandat de arestare preventivă”, se arată în încheiere.

Saptamana trecuta, judecatorii au revocat, definitiv, ultimul mandat de arestare preventiva pe numele omului de afaceri.