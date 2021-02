Judecătorul Cristi Danileţ îi calcă pe cap pe studenţii exmatriculaţi de la Drept: 'Posibil viitori şpăgari şi escroci. Interdicaţie pe viaţă!'

Judecătorul Cristi Danileţ reacţionează la scandalul de la Facultatea de Drept a Univesităţii Bucureşti, unde 45 de studenţi din anul I au fost exmatriculaţi după ce au fost prinşi copiind la un examen. Danileţ îi jigneşte pe studenţi, numindu-i "viitori şpăgari şi escroci", după care solicită ca aceştia să aibă interdicţie pe viaţă la Facultatea de Drept. Potrivit regulamentului universităţii, studenţii exmatriculaţi pentru fraudă nu se pot înscrie timp de trei ani la o facultate din cadrul Universităţii Bucureşti. Aceştia au însă alternativa altor universităţi.

"45 de trișori exmatriculați de la Drept. Eu le-aș da interdicție pe cel puțini 10 ani în a mai da admitere la această facultate.

Felicitări conducerii Facultății de Drept din cadrul U.B pentru normalitatea acestei decizii și mișcătoarele cuvinte:

"Justiția se învață din școală. Dacă școala de drept însăși nu este fermă cu privire la valorile dreptății și echității, justiția nu se poate înfăptui în societate".

Aștept ca celelalte facultăți de drept să procedeze la fel. Trișorii nu au ce să caute la Drept!

LE. Am greșit cand am spus 10 ani. Dupa ce am citit anumite comentarii si postari ale unor tineri, cred ca sanctiunea adecvata ar fi una singura: interdictia pe viata de a mai candida la Drept. Drept si furt nu pot exista in aceeasi casa. Din fericire pt trisori (posibil viitori spăgari și escroci) o asemenea sanctiune nu exista", scrie judecătorul Cristi Danileţ pe Facebook.

Decanul şi Consiliul Facultăţii de Drept au decis să propună rectorului Universităţii din Bucureşti exmatricularea a 45 de studenţi care au conlucrat în vederea fraudării unor examene din sesiunea de iarnă a anului I, informează un comunicat remis vineri de instituţia de învăţământ superior, în care se subliniază că este vorba despre o decizie unică în istoria facultăţii.

"Ca urmare a sesizărilor formulate de o serie de studenţi, sesizări însoţite de dovezi certe, pertinente şi concludente cu privire la fraudarea unor examene în sesiunea derulată în luna februarie a.c., Consiliul Facultăţii de Drept şi Decanul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti vor înainta Rectorului Universităţii din Bucureşti propunerea de exmatriculare a 45 de studenţi din anul I", se arată într-un comunicat al Facultăţii.