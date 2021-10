Județele Hunedoara și Arad își dau mâna pentru `Drumul Regelui`

Consiliile Județene Hunedoara și Arad au căzut de acord să colaboreze în vederea reabilitării unui drum care unește Valea Mureșului de Valea Crișului, o cale de acces cu un trecut istoric ce se leagă de numele fostului rege al României, Mihai I.

După ce, în primăvară, la Vața de Jos (jud. Hunedoara) a avut loc o primă întâlnire între autoritățile județene și locale pentru a stabili pașii care trebuie urmați pentru reabilitarea acestui drum, joi, la Petriș (jud. Arad), s-a decis ca cele două consilii județene să colaboreze în vederea asocierii pentru atragerea de fonduri nerambursabile necesare.

„Acest drum a fost construit cu mare efort, cu ajutorul animalelor de tracțiune, cu multă muncă fizică, dar și cu multă determinare. Drumul Regelui are o poveste aparte și consider că este de datoria noastră să-i redăm farmecul, dar și utilitatea de altădată. Cred că prin această asociere la care lucrăm, vom putea demonstra că barierele politice nu există atunci când vorbim de interesul public și dezvoltarea comunităților locale”, a declarat Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, susține că reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere este o prioritate pentru instituția pe care o conduce.

„Prima discuție despre reabilitatea acestui drum am avut-o la Bazoș, în județul Timiș, când cei patru președinți de consilii județene din Regiunea Vest am decis să susținem proiectele de dezvoltare, indiferent de apartenența politică a fiecăruia. Am pus atunci bazele colaborării cu președintele CJ Arad, Iustin Cionca, și am convingerea că vom reuși să demonstrăm că unde există dialog și colaborare, există și reușite administrative. Am pregătit și pregătim documentațiile necesare atragerii de fonduri nerambursabile și specialiștii de la cele două consilii județene vor colabora intens pentru a realiza și acest proiect”, a spus Laurențiu Nistor.

”Drumul Regelui” este numele dat de către localnici drumului județean 707, care leagă Castelul Regal de la Săvârșin de stațiunea balneară Vața de Jos, implicit Valea Mureșului de Valea Crișului. Construit în perioada postbelică din ordinul MS, Regele Mihai I al României, Drumul Regelui a fost inițial pavat în întregime cu piatră cubică. Deși terasamentul original s-a distrus odată cu trecerea timpului, pe anumite porțiuni, în satul Obârșia și pe creasta Zarandului, încă se regăsesc „vestigii” ale zilelor sale de glorie.