'Jurassic World: Fallen Kingdom' s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul „Jurassic World: Fallen Kingdom”, regizat de J.A. Bayona, cu Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard în rolurile principale, s-a menţinut, după al doilea weekend de la premieră, pe primul loc în box office-ul nord-american, în care trei lungmetraje au debutat între primele zece poziţii, scrie news.ro.

Lungmetrajul produs de Universal, al cincilea din franciză, a generat încasări de 60 de milioane de dolari. La nivel global, filmul se apropie de pragul de 1 miliard de dolari încasări. După două weekenduri de la premieră, el a generat încasări totale de 932,3 milioane de dolari, cu 264,7 milioane de dolari în America de Nord.

Animaţia „Incredibles 2” (Disney - Pixar) s-a menţinut pe poziţia secundă, după ce a reuşit, în al treilea weekend de la premieră, să încaseze 45,5 milioane de dolari. Astfel, lungmetrajul, a generat încasări la nivel nord-american de 439,7 milioane de dolari. Animaţia a depăşit „Toy Story 3” (415 milioane de dolari) şi este al doilea titlul Pixar cel mai profitabil în Statele Unite, după „Finding Dory” (486,3 milioane de dolari). După ce a depăşi în încasări „Shrek 2” (441 milioane de dolari), continuarea animaţiei „Incredibles” va devenit a doua cea mai profitabilă producţie de gen din America de Nord, rămânând în urma „Finding Dory”.

La nivel internaţional, producţia Pixar a generat încasări de 207,1 milioane de dolari, după al treilea weekend.

Drama „Sicario: Day of the Soldado” (Sony), regizată de Stefano Sollima, a debutat pe locul al treilea în clasamentul nord-american, cu încasări de 19 milioane de dolari. În continuarea filmului lansat în 2015 şi regizat de Denis Villeneuve au revenit în rolurile principale Benicio Del Toro şi Josh Brolin.

Un alt debut a fost cel al comediei „Uncle Drew” (Lionsgate/Summit), cu Shaquille O'Neal, Nick Kroll şi Tiffany Haddish în rolurile principale. Filmul, clasat pe locul al patrulea, a generat încasări de 15,5 milioane de dolari.

Pe locul cinci în top, în coborâre două locuri, s-a aflat „Ocean's 8” al Warner Bros., cu Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Mindy Kaling şi cântăreaţa rap Awkwafina în distribuţie. Filmul a generat, în al patrulea weekend de la premieră, 8 milioane de dolari.

Tot două poziţii a coborât şi comedia „Tag” a studiourilor New Line, cu Ed Helms, Jeremy Renner, Jon Hamm şi Hannibal Buress în distribuţie. Pelicula a generat, în al treilea weekend de la premieră, încasări de 5,6 milioane de dolari.

„Deadpool 2” (Fox), cu Ryan Reynolds în rol principal, a coborât, de asemenea, două locuri, ocupând, după al şaptelea weekend de la premieră, poziţia a şaptea, cu încasări de 3,4 milioane de dolari.

Drama biografică „Sanju”, despre actorul indian Sanjay Dutt, a debutat pe locul al optulea în clasamentul nord-american, cu încasări de 2,5 milioane de dolari.

„Solo: A Star Wars Story” (Disney-Lucasfilm), spinoff regizat de Ron Howard, a coborât trei locuri - după al şaselea weekend de la premieră - până pe nouă, cu încasări de 2,293 milioane de dolari.

Documentarul „Won't You Be My Neighbor?” (Focus) despre vedeta de televiziune Fred Rogers s-a menţinut pe locul al zecelea, după ce, în al patrulea weekend de la premieră, a generat încasări de 2,290 milioane de dolari.