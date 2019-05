Jurgen Klopp, antrenor Liverpool: 'Barca mă încântă, urmăresc toate partidele echipei'

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, nu se dezminte și continuă să susțină conferințe de presă pline de umor. Înaintea meciului tur din semifinalele Ligii Campionilor contra celor de la Barcelona, tehnicianul neamț s-a "luptat" cu jurnaliștii, potrivit Mediafax.

Presa internațională a fost invadată de o declarație oferită de Klopp, în care acesta spunea că arena echipei blaugrana, Camp Nou, nu este un templu al fotbalului, ci un simplu stadion.

"Despre Camp Nou și templu? Sunt acești ziariști...... am spus o mie de lucruri bune despre fotbal și despre Barcelona. Barca mă încântă, urmăresc toate partidele echipei și voi scoateți tema cu templul fotbalului?", a spus Jurgen Klopp, care a mai adăugat:

"Mereu sunt meciuri importante din Liga Campionilor pe Camp Nou. Cât de bine vom juca, atâtea opțiuni vom avea să ne calificăm, dar ei joacă acasă și sunt favoriți. Săptămâna următoare noi vom juca pe Anfield. Vom vedea care va profita de propriul teren".

"Barcelona nu înseamnă doar Messi, dar este evident că Messi este decisiv. Trebuie să fim atenți la el, dar fără să îi uităm pe ceilalți 10 jucători, care sunt foarte buni. Messi a spus că vrea trofeul Ligii Campionilor și de atunci am privit declarația ca pe o amenințare", a mai spus Jurgen Klopp, în conferința de presă susținută pe Camp Nou, care a vorbit și despre fostul său jucător, Coutinho:

"Mi-este indiferent ce jucător va juca dintre Dembele sau Coutinho. Sunt doi jucători foarte importanți. Ne este dor de Coutinho, este un jucător de talie mondială, dar am supraviețuit fără el. Când mi-a spus că o să plece am crezut că o să ne meargă mai rău".

Jurgen Klopp este un antrenor care intră des în polemici din cauza felului de a-și exprima părerile, iar unul dintre "conflicte" a fost referitor la Pep Guardiola, rivalul în lupta pentru titlu în Premier League.

"Când am spus că dacă aș fi văzut când eram mic Barcelona lui Guardiola m-aș fi dedicat tenisului, am spus-o pentru că erau atât de superiori încât devenise plictistor", a explicat Klopp, care a mai adăugat: "Pentru Barcelona, cu cât este mai bun adversarul, cu atât joacă mai bine. Deja sunt campioni în La Liga și vor fi concentrați 100% pe această semifinală.

Noi nu am venit aici ca și cum am venit în Las Vegas să mergem la cină, avem totul în mâinile noastre. Nici nu am câștigat, nici nu am pierdut, trebuie să jucăm meciul. Dacă jucăm așa cum știm, avem multe șanse".

La finalul conferinței de presă, Jurgen Klopp l-a ridicat pe Messi pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului mondial: "Dacă ar fi să fac un Top 5 cu cei mai buni jucători din istorie, Messi ar fi fără nicio ezitare numărul 1. Ronaldo, Pele, Maradona ... dar Messi este deasupra, de aceea este cel mai bun".

Barcelona - Liverpool se va juca miercuri, 1 mai, de la ora 22:00, pe Camp Nou, în prima manșă din semifinalele Ligii Campionilor. Partida retur va fi pe 7 mai, de la 22:00, pe Anfield.