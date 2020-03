Jurnal de voluntar: Numărul de prezentări la UPU a scăzut mult sub ce era înainte

Bianca Dobrişan este studentă de la Medicină din Iaşi şi voluntar în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului "Sfântul Spiridon" din Iaşi. Ea a început să lucreze deja în ture de noapte și spune că numărul celor care merge la UPU a scăzut cu mult față de perioada anterioară COVID-19.

„Este final de tură de noapte, 6 şi jumătate, abia aştept să ajung acasă să trag un pui de somn. Am cursuri la 11 şi am reuşit şi eu să văd în sfârşit să văd ce înseamnă o Unitate Primiri Urgenţe în care vin într-adevăr doar urgenţele, pentru că numărul de prezentări a scăzut mult sub ce era înainte şi mă bucur de acest lucru pentru că avem timp să ne ocupăm mai bine de pacienţi şi avem timp să ne şi cunoaştem colegii mult mai bine. În rest, deocamdată este linişte şi este bine. Om trăi şi om vedea ce se întâmplă mai departe. Stay safe”, spune Bianca Dobrişan, voluntar UPU, potrivit Mediafax.ro.

După a doua noapte lucrată, Bianca e veselă şi a avut parte şi de ceva adrenalină.

„Sincer nu resimt oboseala. Echipamentul de protecţie e la locul lui, o mască adusă de acasă, halat, bonetă, ne protejăm şi noi cum putem. A fost o noapte destul de ok, cu un număr de prezentări foarte mic cu ceea ce m-am obişnuit şi când am avut şi noi un caz de traumă , < doamne, o urgenţă> eram 12 oameni călare pe săracul pacient, numai ca să facem ceva. Până şi chirurgia a venit mai devreme, ecografia, eram toţi acolo claie peste grămadă. A fost linişte, a fost ok. Ne mai auzim, stay safe! V-am pupat de la distanţă!”, adaugă voluntarul.