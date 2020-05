Jurnalistă din România, care tocmai a câștigat premiul Pulitzer: La FJSC am învățat bazele jurnalismului

Jurnalista Monica Ulmeanu, câștigătoare a premiului Pulitzer, alături de echipa de la Washington Post, a spus, pentru MEDIAFAX, că, în România, a învățat bazele jurnalismului, adăugând că în perioada în care a studiat la Universitatea București „și-a dat seama ce îi place și ce vrea să facă”.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!

Monica Ulmanu povesteşte cu ce a rămas din scurta perioadă petrecută în presa din România. Ea este prima absolventă a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti care câştigă un Premiu Pulitzer. A fost laureata reputatelor distincţii în 2020, la categoria jurnalism explicativ, împreună cu colegii săi din redacţia Washington Post.

„Nu urmăresc, poate pur şi simplu din lipsă de timp, nu prea urmăresc presa din România. Nu am suficiente date să îmi exprim părerea. Am lucrat foarte puţin în presa din România. Am avut nişte stagii de practică, la Adevărul. Dar prea puţin, am prea puţină experienţă în presa din România ca să vorbesc despre asta. Am făcut un stagiu de practică la B1 şi ştiu că m-am dus şi am făcut câteva interviuri. Cu Stela Popescu, unul dintre ele. Am lucrat şi la Gândul. Am amintiri plăcute. Mie mi-au plăcut foarte mult anii de studenţie din România pentru că, de fapt, acolo am învăţat bazele jurnalismului. Îmi place să studiez foarte mult, teoria e foarte importantă. Amintirile probabil că sunt legate de perioada în care chiar publici ceva. Te duci şi pui în aplicare ce ai învăţat. Şi acum e acelaşi lucru. Plăcerea e când publici, atunci simţi că vrei să sărbătoreşti”, a spus Monica Ulmenu.

Jurnalista spune că, în perioada în care a făcut facultatea în România „a descoperit ce îi place, ce nu-i place, ce vrea să facă”.

„Ce am învăţat în România mi-a dat o bază a jurnalismului. Am învăţat să scriu şi, chiar dacă acum lucrez în engleză şi scriu în engleză, editez în engleză, până la urmă, limbajul jurnalistic urmăreşte aceeaşi structură peste tot. Mi-a dat o structură şi un cadru în care urmăresc firul narativ. Cât eram în facultate în România am descoperit ce îmi place, ce nu-mi place, ce vreau să fac. Am descoperit că vreau să fac partea asta de vizual şi a trebuit să plec şi să studiez mai mult, pentru că la vremea aia nu era... erau câteva cursuri de programare şi de multimedia, dar nu erau aşa de multe. Nici în America nu erau aşa de multe în perioada aia. Am avut un curs de multimedia şi mi-a plăcut foarte mult şi am vrut să aprofundez. Mie îmi place să învăţ, îmi place şi acum. Cred că m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta”, a spus sursa citată.

Monica Ulmeanu spune că a ajutat-o faptul că a crescut în România.

„Asta a fost singura opţiune pe care am avut-o. O consider un avantaj, cu cât călătoreşti mai mult şi ai experienţe mai diverse. Poate că mă avantajează că am crescut în România şi am avut altă experienţă şi poate că am avut primul calculator mult mai târziu decât alţii. Încerc să o privesc ca pe un avantaj”, a adăugat Monica Ulmeanu.

Ulmanu este editor grafic pentru The Washington Post din 2018. Ea a lucrat înainte pentru The Guardian, a făcut parte din departamentul grafic al Thomson Reuters, Boston Globe şi a fost intern la The New York Times. Este laureată a numeroase alte premii şi distincţii internaţionale.