Jurnalistul american Danny Fenster urmează să se întoarcă în SUA, după ce a fost graţiat, eliberat şi expulzat din Myanmar

Jurnalistul american Danny Fenster este aşteptat în Statele Unite, după ce a fost graţiat, eliberat şi expulzat luni din Myanmar, după şase luni de detenţie, cu o zi înaintea unui proces în care ar fi putut fi condamnat, cu privire la ”terorism”, la închisoare pe viaţă, relatează AFP.

Fenster a fost graţiat ”din motive umanitare”, în urma unor negocieri cu fostul diplomat american Bill Richardson şi doi emisari japonezi, a anunţat într-un comunicat serviciul de presă al juntei birmane.

Biroul lui Richardson a evocat anterior ”negocieri tête-à-tête” cu şeful juntei Min Aung Hlaing.

Fenster şi Richardson se întorc în Statele Unite ”via Qatar, în următoarea zi şi jumătate”, a anunţat Richardson Center, adăugând că ”abia aşteaptă să-i reunească pe Danny şi pe părinţii săi, Buddy şi Rose, şi pe fratele său, Bryan”.

Într-o fotografie postată de către Bill Richardson, Danny Fenster apare în faţa unui avion, alături de fostul guvernator al statului New Mexico, care a devenit negociator cu privire la ostatici, pe pista aeroportului din Naypyidaw, capitala Myanmarului.

Jurnalistul în vârstă de 37 de ani, care lucrează la revista Frontier Myanmar, a fost arestat în mai, în timp ce încerca să părăsească această ţară.

El a fost încercerat de atunci la Închisoarea Insein, în apropiere de Yangon.

În Statele Unite, familia jurnalistului era uşurată.

”Suntem încântaţi că Danny a fost eliberat şi este pe cale să se întoarcă”, a anunţat familia jurnalistului într-un comunicat, adăugând că ”mulţumim tuturor celor care au contribuit la eliberarea sa, mai ales ambasadorului Richardson, prietenilor noştri şi publicului care ne-a susţinut (...)”.

Departamentul de Stat american a salutat, de asemenea, eliberarea jurnalistului ”deţinut în mod nedrept” şi şi-a reiterat apelul la eliberarea altor deţinuţi pe nedrept în Myanmar.

Jurnalistul american a fost condamnat săptămâna trecută la 11 ani de închisoare cu privire la incitare împotriva armatei şi asociere ilegală.

El urma să compară marţi în justiţie cu privire la terorism şi răzvrătire şi risca închisoarea pe viaţă.

”N-A FĂCUT NIMIC RĂU”

”Este o veste minunată pentru toţi prietenii săi şi pentru familia sa”, a declarat AFP colegul său de la Frontier Myanmar Andrew Nachemson.

”Însă, bineînţeles, nu ar fi trebuit să stea şase luni în închisoare, iar toţi jurnaliştii locali care rămân încarceraţi ar trebui să fie, de asemenea, eliberaţi imediat”, subliniază el.

Richardson s-a dus în Myanmar la începutul lui noiembrie cu o ”misiune umanitară privată”.

El declara atunci că Departamentul de Stat american i-a cerut să nu evoce cazul lui Fenster în cursul acestei vizite.

Jurnalistul - care a fost ţinut 176 de zile după gratii - s-ar fi îmbolnăvit de covid-19 în timpul detenţiei, declarau membri ai familiei sale într-o conferinţă de presă telefomică cu jurnalişti americani, în august.

”Este o veste fantastică pentru Danny şi familia sa”, a declarat AFP Richard Horsey, un specialist în Myanmar de la ONG-ul International Crisis Group, potrivit căruia ”el n-a făcut nimic rău şi n-ar fi trebuit să sufere acst infern”.

”Este important, în acest moment, să ne amintim numeroşii jurnalişti birmani deţinuţ pe nedrept, care trebuie, de asemenea, să fie eliberaţi”, a adăugat el.

Myanmarul s-a cufundat în haos în urma loviturii de stat militare de la 1 februarie, care a pus capăt unei paranteze democratice de zece ani, potrivit News.ro.

Regimul continuă o reprimare sângeroasă a opozanţilor - a ucis peste 1.200 de civili şi a plasat alţi peste 7.000 în detenţie, potrivit Asociaţiei de Asistenţă a Deţinuţilor Politici (AAPP).

Acest ONG local semnalează cazuri de tortură, voluri şi execuţii extrajudiciare.

Junta a pus căluş presei şi încearcă să-şi consolideze controlul asupra informaţiei prin limitarea accesului la Internet şi anularea licenţelor acordate presei.

Peste 100 de jurnalişti au fost arestaţi după puci, potrivit Reporting ASEAN, o asociaţie de apărarea drepturilor, care precizează că 31 dintre aceşti jurnalişti se află în continuare în detenţie.

Fosta şefă a Guvernului civil Aung San Suu Kyi, în vârstă de 76 de ani, este judecată în prezent cu privire la diverse fapte şi riscă să fie condamnată la zeci de ani de închisoare.

Governor Bill Richardson and the Richardson Center are thrilled to announce the release of American journalist Danny Fenster from prison in Myanmar. pic.twitter.com/kBGvlY8e1G