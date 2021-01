Jurnalistul american Larry King, în vârstă de 87 de ani, a fost diagnosticat cu Covid-19 şi primeşte tratament la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, mai multe surse apropiate familiei au confirmat pentru ABC News şi CNN, potrivit News.ro.

King a fost spitalizat în urmă cu mai mult de o săptămână, potrivit CNN.

„Larry a luptat cu multe probleme de sănătate în ultimii ani şi luptă şi cu asta din greu, este un campion”, a spus o sursă pentru ABC News.

Prezentatorul de televiziune a suferit în 2019 un atac cerebral şi i-a fost făcută apoi o angioplastie. În 2017, el a dezvăluit că a primit tratament pentru cancer pulmonar. King a suferit un grav atac de cord în 1987, în urma căruia a fost operat.

Despre experienţa sa cu boala de inimă a scris două cărţi: „Mr. King, You’re Having a Heart Attack: How a Heart Attack and Bypass Surgery Changed My Life” (1989) şi „Taking On Heart Disease: Famous Personalities Recall How They Triumphed over the Nation’s #1 Killer and How You Can, Too” (2004).

În 2020, doi dintre copiii lui au murit: Andy, din cauza unui atac de cord, în luna iulie, şi Chaia, din cauza unui cancer pulmonar, în luna august.

Jurnalistul a devenit cunoscut în anii 1970 cu emisiunea radio „The Larry King Show”. Din 1985 până în 2010, el a realizat şi prezentat show-ul „Larry King Live” la CNN. Cel mai recent, a găzduit „Larry King Now” la Hulu şi RT America, din 2012 până în 2020, şi continuă să prezinte „Politicking With Larry King”.

Pentru munca sa în televiziune şi radio, Larry King a câştigat două premii Peabody, un trofeu Emmy şi zece premii Cable ACE.