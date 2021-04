Jurnalistul TVR Ionuț Cristache anunță că a câștigat procesul în instanță cu Gabriel Liiceanu: 'Domnu' filosof, scoateți banii!'

Jurnalistul TVR Ionuț Cristache anunță că a câștigat procesul în instanță cu Gabriel Liiceanu.

„Dupa ce ieri l-a pierdut pe Vladutz, azi, Filosoful Gabriel Liiceanu, a pierdut definitiv procesul cu mine! A pierdut in prima instanta, apelul i-a fost respins! E si bun de plata! Are sa-mi achite cheltuieli de judecata de 11.600 de lei! Domnu’ filosof, scoateti banii! P.S pentru servicii specializate in filosofi apelati cu incredere la domnul Av. Mihai Mustaciosu!”, a spus Ionuț Cristache, pe pagina sa de Facebook.

Totul a pornit de la un articol scris de Gabriel Liiceanu pe site-ul contributors.ro, în anul 2017, intitulat „Scuipaţi aici!” TVR în era infractorilor. Respectivul material şi-a primit răspunsul, într-o postare pe Facebook, din partea lui Cristache. Ulterior, Liiceanu l-a chemat pe Cristache în judecată pentru defăimare.

În respectivul editorial, scriitorul a vorbit, în principal, despre TVR, Ionuţ Cristache şi România9. Câteva fragmente din text:

- A povestit despre cum fusese „târât într-o mocirlă amenajată pe ecran, cu securişti şi infractori, sub numele România 9. Emisiune făcută de un domn Ionuţ Costache”

- „Domnul Costache are, se pare, un proiect TV compact cu crema infractorilor, cărora, uneori, li se adresează cu „domnule premier”, lăsând să se înţeleagă că invitatul e acolo, în faţa lui, în calitate de prim ministru, nu de infractor”

- „România în care scursurile lumii noastre, ieşite de la puşcărie mai obaznice decât erau înainte de a intra, ajung directori de conştiinţă, emit judecăţi de valoare, ne fură cuvintele care-i caracterizau şi le întorc împotriva noastră. Şi asta sub oblăduirea preşedintei Televiziunii”

În răspunsul său, dat pe Facebook, Cristache a scris, printre altele:

- „Liberalul Dan Rau Rusanu a venit la #Romania9 (Domnu’ Liiceanu, #insist ca stiu ca va place sloganul, domnul Rusanu este achitat, dupa ce a stat abuziv 6 luni in arest, ACHITAT DEFINITIV) si a relatat cum domnul Liiceanu a venit cu mana intinsa sa-i fie sterse niste datorii Humanitas, prin 2002, ca “era un act de cultura” ce facea domnia sa si ca nu mai avea de unde sa plateasca si darile catre stat.”

- „Eu nu am plecat niciodata urechea la faptul ca ati fi fost “detasat” pe langa Noica, la faptul ca ati fi furat texte ca un pungas si ca ati fi plagiat sute de pagini, la faptul ca ati fi primit editura Humanitas(fosta Politica) de la stat, cu tot cu patrimoniu, la faptul ca i s-au sters datorii de milioane editurii Humanitas”

- „Ati fost intelectualul preferat al lui Basescu, intelectualul-butoniera al acestuia, la faptul ca va plac luxul, opulenta, atentiile politicienilor (avionul trimis special de Basescu pentru a va aduce pe dvs. si pe altii la Vila de Protocol de la Neptun”