Jurnalistul Victor Ciutacu l-a dat în judecată pe Ciprian Ciucu, primarul ales al Sectorului 6: 'Îşi va incepe mandatul de primar cu un proces inconfortabil'

Jurnalistul Victor Ciutacu (România TV) anunţă că l-a dat în judecată pe Ciprian Ciucu, primarul ales al Sectorului 6. Ciutacu îşi anunţase intenţia de a-l da în judecată pe Ciucu încă din 23 septembrie, când liberalul l-a jignit într-o postare pe Facebook.

"Am prostul obicei sa ma tin de cuvant. Mai ales cand ma iau cu politrucii. Fiindca au impresia ca toti sunt ca ei. Uite ca nu. Domnu’ Ciucu isi va incepe mandatul de primar cu un proces inconfortabil, fie si din punct de vedere al imaginii, desi nici banii lui nu ma incurca. Merg pe piata, nu sunt patrati. Am convingerea ca se ocupa Oana sa doara", scrie Victor Ciutacu pe Facebook.

Totul a pornit de la informaţiile difuzate de România TV pe 23 septembrie, privind o presupusă implicare a unor interlopi în campania electroală a lui Ciprian Ciucu. Acesta a negat informaţiile, într-o postare pe Facebook, jignindu-l pe Ciutacu: "Așa arată jegul! Un interlop (?) de care nu am auzit în viața mea mă "susține" pe mine. L-au inventat, l-au scos de undeva, nu știu, și l-au învățat să spună o poezie. Un mare jeg aces "ziarist"!!! Ciutacu reprezintă ce este mai oribil in "presa" românească. Butaforie de la un cap la altul. Invitat de Ciutacu la "breakingnews". Eu nu îmi imaginam că există o asemenea mizerie în acea televiziune și in politică."

După jignirea lui Ciucu, Ciutacu a reacţionat tot pe Facebook: "Penultima persoana care m-a facut jeg a platit. O va face si ultima. Altfel, succes in colaborarea cu Capone si Migdala."