Jurnalul unui român din Spania

Scriitorul roman din Spania, Gelu Vlasin a declarat pentru Mediafax, ca: "Partea buna este ca sunt 10.000 de persoane care au fost recuperate, s-au recuperat, jumatate in Madrid. E un semn foarte bun. O alta parte foarte buna e ca sunt aproape 100.000 de voluntari care lucreaza in spitalele din intreaga Spanie. O alta parte foarte buna este ca batranii care au ramas singuri izolati in case, au parte de voluntari care vin si le aduc hrana."

Dupa cum stim situatia din Spania este una foarte grea, fiind in topul tarilor cu multe persoane infectate dar si decedate.