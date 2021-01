Justin Timberlake împlineşte 40 de ani

Justin Timberlake s-a născut la 31 ianuarie 1981, în Memphis, Tennessee (SUA). La vârsta de 11 ani, a apărut în show-ul ''Star Search'' (1983), această participare l-a impulsionat să ţintească în acest domeniu de activitate.

În 1989, a apărut în ''MMC - The New Mickey Mouse Club'', alături de alte tinere staruri - Britney Spears, Ryan Gosling, Keri Russell, Christina Aguilera şi viitorul său coleg de trupă J.C. Chasez, potrivit imdb.com. La 14 ani a devenit membru al trupei *NSYNC., în 1998 formaţia lansând albumul de debut (''NSYNC''), apreciat drept un succes.

În 2002, a scris piese pentru albumul său de debut în cariera solo. Lansarea albumului solo, "Justified", a avut loc în noiembrie 2002. Melodiile de pe acest album includ piese precum: "Like I Love You", "Cry Me A River" şi "Rock Your Body". A lansat, ulterior, albumul ''FutureSex/LoveSounds'' (2006).

S-a îndreptat spre actorie, una dintre interpretările sale apreciate fiind rolul din pelicula "The Social Network" (2010). A interpretat rolul magnatului internetului Sean Parker. În 2011, a jucat în comedia "Bad Teacher", alături de Cameron Diaz, apoi în "Friends with Benefits" (2011), cu Mila Kunis şi "In Time" (2011), cu Amanda Seyfried, potrivit biography.com.

A jucat alături de titanicul Clint Eastwood în ''Trouble with the Curve'' (2012), iar în pelicula ''Runner Runner'' (2013) a interpretat alături de Ben Affleck. A mai evoluat în ''Inside Llewyn Davis'' (2013) şi a împrumutat vocea sa în producţia animată ''Trolls'' (2016), pentru care a fost producător muzical executiv.

În ianuarie 2013, a revenit pe scena muzicală cu single-ul ''Suit & Tie''. Piesa a apărut pe albumul său ''The 20/20 Experience'', lansat în martie, şi a intrat în topul albumelor încă din prima săptămână. A interpretat piesele ''Pusher Love Girl'' şi ''Suit & Tie'', alături de Jay-Z, la ceremonia de decernare a premiilor Grammy (2013). A primit premiul VMA Vanguard la MTV Video Music Awards, în acelaşi an, la ceremonia de decernare a distincţiilor performând alături de colegii săi din trupa *NSYNC.

A fost recompensat cu cinci distincţii Grammy şi trei Emmy. În 2016, a primit Hollywood Song Award pentru single-ul, devenit hit, ''Can't Stop the Feeling!'', aflat pe coloana sonoră a producţiei "Trolls", indică imdb.com. A fost nominalizat în 2017, la Globul de Aur pentru cea mai bună melodie într-un film - ''Can't Stop The Feeling!'' - ''Trolls''.

În februarie 2018, i-a adus un omagiu interpretului Prince în timpul concertului susţinut în pauza finalei Ligii americane de fotbal profesionist, prilej cu care a interpretat hituri precum - "Rock Your Body", "Can't Stop the Feeling", "SexyBack", "My Love" sau "Filthy''.