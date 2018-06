Kaka îl susține pe Neymar și îl sfătuiește să se pregătească psihic pentru un transfer la Real Madrid

Posibila mutarea a lui Neymar de la PSG la Real Madrid a provocat un nou val de comentarii. Fostul mijlocaș brazilian, Kaka, îl susține pe Neymar în demersul său de a semna cu galacticii însă îl sfătuiește să se pregătească psihic în fața reacțiilor care vor urma în cazul unui transfer la Real.

Brazilianul Kaka a evoluat în perioada 2009-2013 la Real Madrid și are încredere că Neymar se poate acomoda în lotul Reginei Europei.

"Este o decizie personală, dar dacă o să semneze acum cu Madrid, toată lumea va spune că PSG a fost doar o punte pentru a ajunge la Real. Dacă mutarea la Madrid este ceea ce își dorește, atunci trebuie să fie pregătit să gestioneze situația care se va crea", a precizat Kaka, pentru publicația italiană Gazzetta dello Sport și a mai adăugat: "Neymar este mereu sub presiune. În Brazilia este incredibil, se vorbește despre evoluția lui, de nivelul lui, dar în același timp se vorbește și despre părul lui, de ghiozdanele pe care le poartă. Este un fotbalist mare, însă este și o persoană publică și nu este ușor de gestionat tot".

Kaka este optimist în ceea ce privește evoluția echipei sale, Brazilia, la Campionatul Mondial. "Brazilia merge pe drumul cel bun. Împotriva Serbiei (miercuri, 27 iunie, de la ora 21:00) se va vedea dacă Brazilia este la capacitatea maximă sau încă nu, dar după meciul cu selecționata Costa Rica am mare încredere".

Brazilia este pe primul loc în Grupa E la Cupa Mondială cu 4 puncte, urmată de Elveția, care are același număr de puncte. Pe locul 3 este formația cu care se va întâlni Brazilia în ultimul meci din grupe, Serbia, care are 3 puncte, iar ultimul loc este ocupat de Costa Rica (zero puncte).

Meciurile Grupei E: Serbia - Brazilia și Elveția - Costa Rica se vor disputa miercuri, 27 iunie, de la ora 21:00.