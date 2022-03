Fost comandat al armatei poloneze: Kaliningradul aparține de drept Poloniei. Avem dreptul de a-l lua Rusiei/ Video

Fostul comandant al forțelor terestre ale Poloniei, generalul Waldemar Skrzyczak, a declarat că regiunea Kaliningrad a fost sub ocupație rusă din 1945.

El a precizat că acest teritoriu făcea inițial parte din Prusia și Polonia, așa că Polonia are o dreptul legal de a-l deține.

Este pentru prima dată când se pune problema în acest mod și se vorbește din partea occidentală de răfuieli teritoriale cu Rusia.

