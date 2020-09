Karolina Pliskova despre meciul cu Halep: 'Va fi foarte greu. Simt că este suprafaţa ei'

Jucătoarea cehă Karolina Pliskova a declarat, duminică, după ce s-a calificat în finala turneului de la Roma, că meciul pentru trofeu cu Simona Halep va fi foarte dificil, românca fiind o luptătoare. Ea a menţionat că simte să zgura este suprafaţa lui Halep, însă a adăugat că a învins-o totuşi pe româncă pe o astfel de suprafaţă, potrivit news.ro.

Pliskova a vorbit, potrivit site-ului WTA, despre confruntările sale pe zgură cu Halep, din 2017 de la Roland Garros, meci câştigat de sportiva română cu 6-4, 3-6, 6-3, şi din 2018 de la Madrid, în care s-a impus jucătoarea cehă cu 6-4, 6-3: “Nu pot să spun că aveam starea psihică de acum, pentru că atunci, când o întâlneam pe Simona pe zgură, exista sentimentul că nu am nicio şansă. Acum, aş fi mai curajoasă şi aş crede că o pot învinge”.

Ea a menţionat că finala cu Halep va fi un meci mare. “Am avut multe confruntări bune. Când am învins-o prima dată, cred că în Fed Cup, suprafaţa era lentă, şi atunci am început să cred. La Paris aproape am câştigat şi era juca foarte bine în acea zi. Simt că încă este suprafaţa ei, nu a mea, dar am învins-o pe zgură înainte. Este cu totul altceva pe hard, simt mai mult că este suprafaţa mea. Va fi foarte greu, pentru că ea luptă mult, a câştigat turneul de la Praga şi este în finală aici. Nu va fi niciodată uşor cu ea, indiferent de turneu, dar va fi un meci mare”.

Karolina Pliskova, locul 4 WTA şi favorită 2, s-a calificat în finala turneului de la Roma trecând în semifinale de compatrioata sa Marketa Vondrousova, numărul 19 mondial şi cap de serie 12, scor 6-2, 6-4, într-o oră şi 22 de minute.

Halep, locul 2 WTA şi favorită principală, a ajuns în finală tot duminică, impunându-se în faza spaniolei Garbine Muguruza (locul 17 WTA şi cap de serie numărul 9), scor 6-3, 4-6, 6-4.

Simona Halep şi Karolina Pliskova au mai fost adversare de 11 ori: românca s-a impus în şapte meciuri, Pliskova în patru (în Fed Cup în 2016, la Madrid în 2018, la Miami în 2019 şi la Turneul Campioanelor tot în 2019).

La Roma, Halep a mai fost finalistă în 2017 şi 2018, pierzând de fiecare dată în faţa ucrainencei Elina Svitolina, scoruri 6-4, 5-7, 1-6, respectiv 0-6, 4-6.

Pliskova este deţinătoarea trofeului, ea câştigând turneul în 2019.

Finala este programală luni, la ora 15.30.