Kazahstanul nevoit să-și reducă exporturile de petrol din cauza scăderii producției interne

Kazahstanul intenţionează să îşi reducă exporturile de petrol în acest an, cu aproximativ 2%, până la 71 milioane de tone, pe fondul unei aşteptate scăderi a producţiei de petrol, conform informaţiilor transmise Reuters de Ministerul kazah al Energiei, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Anunţul aşteptat de toată lumea! Pe cine trimite PSD la prezidențiale – Liviu Dragnea, informații explozive

Comparativ, în 2018 Kazahstanul a exportat o cantitate de 72,5 milioane tone de petrol.

În acest an, însă, Kazahstanul intenţionează să îşi reducă producţia de petrol până la 89,5 milioane tone, de la 90,3 milioane tone anul trecut, în principal din cauza lucrărilor de mentenanţă care sunt programate la cele trei mari câmpuri petrolifere.

Reducerea exporturilor de petrol va afecta în special livrările spre China via conducta Atasu-Alashankou, care vor scădea până la 500.000 de tone în 2019 de la 1,38 milioane tone în 2018, a precizat Ministerul kazah al Energiei. De asemenea, în 2019 Kazahstanul va înceta să mai aprovizioneze cu petrol rafinăria Orenburg din Rusia. Anul trecut, livrările de petrol din Kazahstan spre această rafinărie s-au ridicat la aproape 500.000 de tone.

Principala rută pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului este conducta CPC (The Caspian Pipeline Consortium), care face legătura între regiunea de vest a Kazahstanului şi portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Livrările via această rută ar urma să rămână practic neschimbate în acest an.

JSC NC KazMunayGas este compania naţională de petrol şi gaze a Republicii Kazahstan, cu activităţi de explorare, producţie, rafinare şi transport de hidrocarburi din Kazahstan, care reprezintă interesele statului în industria de petrol şi gaze, fiind o companie integrată vertical cu ciclu complet de upstream, transport şi prelucrare, până la furnizarea de servicii specializate în industria de profil. KazMunayGas este acţionarul majoritar de la KMG International.

KMG International NV deţine şi desfăşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Moldova. Grupul derulează operaţiuni de upstream, servicii industriale şi la sondă.

Kazahstanul intenţionează să îşi reducă exporturile de petrol în acest an, cu aproximativ 2%, până la 71 milioane de tone, pe fondul unei aşteptate scăderi a producţiei de petrol, conform informaţiilor transmise Reuters de Ministerul kazah al Energiei.

Comparativ, în 2018 Kazahstanul a exportat o cantitate de 72,5 milioane tone de petrol.

În acest an, însă, Kazahstanul intenţionează să îşi reducă producţia de petrol până la 89,5 milioane tone, de la 90,3 milioane tone anul trecut, în principal din cauza lucrărilor de mentenanţă care sunt programate la cele trei mari câmpuri petrolifere.

Reducerea exporturilor de petrol va afecta în special livrările spre China via conducta Atasu-Alashankou, care vor scădea până la 500.000 de tone în 2019 de la 1,38 milioane tone în 2018, a precizat Ministerul kazah al Energiei. De asemenea, în 2019 Kazahstanul va înceta să mai aprovizioneze cu petrol rafinăria Orenburg din Rusia. Anul trecut, livrările de petrol din Kazahstan spre această rafinărie s-au ridicat la aproape 500.000 de tone.

Principala rută pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului este conducta CPC (The Caspian Pipeline Consortium), care face legătura între regiunea de vest a Kazahstanului şi portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Livrările via această rută ar urma să rămână practic neschimbate în acest an.

JSC NC KazMunayGas este compania naţională de petrol şi gaze a Republicii Kazahstan, cu activităţi de explorare, producţie, rafinare şi transport de hidrocarburi din Kazahstan, care reprezintă interesele statului în industria de petrol şi gaze, fiind o companie integrată vertical cu ciclu complet de upstream, transport şi prelucrare, până la furnizarea de servicii specializate în industria de profil. KazMunayGas este acţionarul majoritar de la KMG International.

KMG International NV deţine şi desfăşoară operaţiuni importante în domeniul rafinării, petrochimiei, retail şi trading pe mai multe pieţe internaţionale. Reţeaua de retail cuprinde peste 1.100 de puncte de alimentare carburanţi în România, Georgia, Bulgaria şi Moldova. Grupul derulează operaţiuni de upstream, servicii industriale şi la sondă.