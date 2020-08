Kei Nishikori s-a vindecat de Covid-19 - Cu toate acestea nu participă la US Open

Tenismenul japonez Kei Nishikori s-a vindecat de Covid-19, dar a decis să nu participe la ediţia din acest an a US Open, potrivit news.ro.

"Sunt fericit să anunţă că am fost testat negativ pentru Covid. Voi relua uşor antrenamentul planificat mâine. Cu toate acestea, eu, consultându-mă cu echipa mea, am decis să nu joc la US Open anul acesta. După o pauză atât de lungă, cred că sistemul cel mai bun din cinci seturi nu mi se potrivieşte până când nu sunt complet pregătit. Este dezamăgitor, pentru că iubesc US Open, de la care am amintiri grozave", a declarat Nishikori, 30 de ani, locul 31 ATP, pe reţelele de socializare.

La mijlocul acestei luni, Nishikori, aflat în Florida, a anunţat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus şi nu va participa la Mastersul 1000 Western&Southern Open, mutat de la Cincinnati la New York.

"Am veşti proaste de anunţat. În această dimineaţă (n.r. - 16 august), în Florida, am făcut un test pentru Covid-19, iar rezultatul este pozitiv. Eu şi echipa mea vom face un nou test. Ar fi trebuit să zburăm la New York, dar, evident, vom rămâne acum în Florida", a precizat Nishikori, într-un comunicat.

Fost numărul 4 mondial şi fost finalist la US Open, în 2014, Nishikori a spus că are "simptome foarte uşoare" ale bolii Covid-19 şi a intrat în izolare.

US Open începe la 31 august.