Keith Richards a relansat Live at the Hollywood Palladium, album înregistrat cu The X-Pensive Winos

Keith Richards, chitarist al trupei The Rolling Stones, a relansat albumul „Live at the Hollywood Palladium”, înregistrat cu grupul său The X-Pensive Winos în 1988, potrivit news.ro.

Într-un interviu acordat BBC, el a declarat că odată ce concertele The Rolling Stones au fost amânate din cauza pandemiei, s-a concentrat, între altele, pe lansarea noii versiuni a albumului grupului pe care l-a condus şi ca solist.

„Era prima dată când aveam să fiu solist şi am învăţat multe despre treaba lui Mick (Jagger, n.r.). Trebuie să fii acolo tot timpul”, a spus el.

Richards a pus bazele The X-Pensive Winos împreună cu Steve Jordan, în a doua parte a anilor 1980, când The Rolling Stones luase o pauză în urma divergenţelor dintre chitarist şi solist.

Aflat în prezent în Connecticut, citind romane istorice, Richards a şi compus, după cum a mărturisit, şi a urmărit alegerile prezidenţiale americane foarte detaşat.

Despre viitorul The Rolling Stones, trupă înfiinţată în urmă cu 58 de ani, Richards a spus că a menţinut legătura - după lansarea în aprilie a single-ului „Living in a Ghost Town” - cu Jagger şi Ronnie Wood pentru a organiza, săptămânile viitoare, o sesiune. „Stones, sincer, trebuie să fie în aceeaşi cameră ca să cânte”.

Întrebat dacă şi-a făcut planuri pentru a 60-a aniversare a trupei, a spus: „Nici nu m-am gândit la asta. Nu ştiu. Poate îmi iau un scaun rulant nou”.

A revenit: „A fost chiar excepţională această viaţă în special. Uneori mă pierd încercând să aflu cum dracu am ajuns aici. Dar muzica este ceea ce te ţine în formă şi pe asta încerc să mă concentrez”.

Muzicianul declara în luna septembrie, pentru revista Rolling Stone, că speră să marcheze 60 de ani de la primul concert tot pe scenă.

„Sper că vom fi toţi acolo. Este ceva ce aştept cu nerăbdare”.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.