Kelemen Hunor, declarație neașteptată: UDMR nu VREA să intre la guvernare, dar, dacă i se propune, ACCEPTĂ

UDMR nu are intenția de a intra la guvernare dacă va trece moțiunea de cenzură, anunță liderul Uniunii, Kelemen Hunor. Totuși, dacă i se va cere acest lucru, ar putea accepta, deoarece „dacă un politician spune că nu vrea să ajungă la putere lăsați-l frumos să meargă acasă”, conform Mediafax.

Citește și: Informație INCENDIARĂ - De ce s-a INTERNAT, de fapt, Gheorghe Dincă la Psihiatrie

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, într-o conferință de presă la Timișoara, că cei care au inițiat moțiunea și cei care au anunțat că vor să guverneze au obligația de a prelua guvernarea.

„Dacă trece moțiunea de cenzură nu avem intenția de a intra într-un Guvern, nu există această condiție, nu există această dorință, această solicitare. Noi am spus că cei care au inițiat moțiunea și cei care au anunțat că vor să guverneze au obligația de a prelua guvernarea și dacă au nevoie de un sprijin din partea noastră îl vor primi până la alegerile parlamentare de anul viitor, dar nu avem intenția și nu punem condiția participării noastre la un guvern. (...) Nu am avut astfel de discuții în acest moment și nici nu se conturează o astfel de discuție”, a spus Kelemen.

Acesta a lăsat să se înțeleagă, totuși, că dacă va exista o solicitare ca UDMR să intre la guvernare, aceasta nu va fi refuzată.

„Nici nu pot să spun că nu există posibilitatea, dacă cineva cere așa ceva, fiindcă în politică, și nu trebuie să fie pentru un politician ceva rușinos, pentru că faci politică pentru a încerca să influențezi deciziile și să impui ceva din programul tău politic, să ajungi la putere. Deci asta nu e este ceva rău, dacă un politician spune că nu vrea să ajungă la putere lăsați-l frumos să meargă acasă, căutați unul care vrea să ajungă la putere și este și credibil”, a explicat liderul Uniunii.

Kelemen a subliniat că vede în acest moment o oarecare nesiguranță privind soarta moțiunii de cenzură după ce a observat că „a început un balet”.

„Depunem, dar nu azi, depunem mâine, hai să depunem în așa fel încât să nu fie posibilă discutarea nu știu când, dacă e sâmbătă să boicotăm. Chiar începe să fie ridicol. (...) Nesiguranță pentru că va fi sâmbătă, unii au plecat din țară dintre cei care au semnat, sunt în delegații și e greu să se întoarcă, sâmbătă cei de la PMP și Pro România sunt plecați, dacă lipsesc 5 oameni s-a dus. Nu ai o marjă de manevră”, a precizat Kelemen.

Acesta a criticat întârzirea nepermis de mult, cu patru săptămâni, a depunerii moțiunii de cenzură, despre care a spus că trebuia depusă în prima zi din sesiunea parlamentară, în 2 septembrie.

„Eu nu înțeleg rațiunea pentru care au temporizat-o, au împins-o până în octombrie depunerea moțiunii de cenzură. Dacă există vreo rațiune, este doar rațiunea politică de a se apropia cu această moțiune cât mai aproape de campania electorală. Există 237 de semnături, dar este nevoie de 233 de voturi. În ceea ce ne privește, noi în luna mai am luat o hotărâre, în iunie am și votat-o, moțiune de cenzură, am și semnat-o, nu a trecut. Nu s-a schimbat nimic de atunci, și acum am semnat moțiunea de cenzură, noi am avut semnăturile pe tabel încă din prima săptămână din luna septembrie dar am așteptat textul moțiunii și dorința și momentul când se depune această moțiune, deci am semnat și o vom vota și în această sesiune parlamentară”, a menționat Kelemen.

Președintele UDMR a arătat că trebuie discutat foarte serios, dacă trece moțiunea de cenzură, ce urmează după, dacă pică Guvernul Dăncilă, astfel că propune o soluție în două etape.

„Prima este un an de zile până în 2020, alegerile parlamentare, un Guvern politic, nu tehnocrat, condus de cineva care este capabil să formeze o majoritate și care să gestioneze treburile țării în mod corect, organizează alegerile de anul viitor, nu dă ordonanțe de urgență și nu încearcă să facă reforme, fiindcă nu se poate într-un an electoral. Dar în acest moment trebuie discutat ce se va întâmpla după 2020, alegerile parlamentare, și eu cred că ar trebui să vedem în fața noastră un ciclu mai lung, de 8 ani cel puțin. Fiindcă vor fi 4 ani, 2020-2024 când nu vor fi alegeri, se organizează toate alegerile într-un singur an, în 2024, și încă 4 ani când nu sunt alegeri”, a mai explicat liderul Uniunii.

Potrivit lui Kelemen Hunor, un politician responsabil poate și trebuie să gândească pe termen lung, nu de la un an la altul, astfel încât să înceapă o construcție pe o perioadă de 8-9 ani.

„De aceea toate discuțiile trebuie puse într-o perspectivă de 8 ani cel puțin și trebuie văzut dacă există voință politică, dacă există lideri, dacă există viziune pentru următorii ani, unde suntem și unde vrem să ajungem. Asta ar fi ideal, asta ar trebui să facă cei care doresc o guvernare responsabilă în anii care urmează, asta este propunerea noastră din septembrie, <>. Așa se poate ajunge la o soluție fiindcă într-un an și într-o campanie electorală unde există o competiție mare între actorii politici e greu să găsești un consens, dar dacă proiectezi un viitor, o acțiune pe o perioadă mai lungă, mult mai ușor se pot armoniza interesele și deziteratele”, a conchis președintele UDMR.