Kelemen Hunor anunță o mișcare de impact în Parlament: planul UDMR, dacă trece moțiunea de cenzură

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că va susţine un guvern în jurul PNL, dacă moţiunea de cenzură va trece, el afirmând că Uniunea nu este interesată în acest moment să intre la guvernare şi nici nu a pus condiţii pentru a vota moţiunea, pentru că nu ar avea ce să negocieze pentru perioada de un an care a rămas până la alegerile parlamentare, timp în care va exista un executiv ''de tranzit".



Kelemen Hunor a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă la Arad, că UDMR nu a cerut nimic şi nu cere nimic pentru a vota moţiunea de cenzură.



"Am spus de la început că nu avem niciun fel de condiţii. (...) E o perioadă foarte scurtă, ce să negociezi pentru un an de zile? Dacă pică Guvernul Dăncilă, Guvernul care va fi instalat are o singură misiune - de a gestiona corect bugetul, de a organiza alegerile locale şi parlamentare anul viitor şi de a nu permite derapaje economice", a spus liderul UDMR.



El a adăugat că UDMR a decis să susţină moţiunea pentru că, "în acest moment, guvernarea bună nu este posibilă cu acest Guvern".

"Nu văd premisele unei guvernări bune şi cred că într-un astfel de moment e bine să pui punct şi să încerci să faci altceva decât ceea ce s-a făcut până acum", a arătat Kelemen Hunor.



În opinia sa, dacă s-ar menţine instabilitatea politică încă un an "cu un guvern despre care nu se ştie dacă are majoritate sau nu are majoritate, cu lipsă de predictibilitate în zona fiscală", vor creşte în continuare costurile la care se împrumută ţara.



Kelemen Hunor a declarat că, dacă demersul antiguvernamental din Parlament va avea succes, UDMR va susţine un guvern în jurul PNL, "pentru că ei au iniţiat moţiunea de cenzură".



"Au zis că sunt pregătiţi, sunt gata pentru a guverna şi au şi zis că au un prim-ministru, o propunere, decizia partidului este să fie Ludovic Orban, şi probabil că va primi voturile celor care au semnat moţiunea de cenzură şi celor care susţin un guvern de tranziţie de un an de zile", a spus liderul Uniunii.



Întrebat dacă UDMR va participa la guvernare în caz că va fi invitată, Kelemen Hunor a răspuns: "În acest moment nu ne interesează, nu este pentru noi o prioritate şi probabil că am susţine un guvern minoritar condus de PNL, dar nu căutăm să intrăm la guvernare".



Kelemen Hunor este prezent în Arad pentru a participa, duminică seară, la comemorările din Parcul Reconcilierii Româno-Ungare dedicate celor 13 generali ucişi în Arad la sfârşitul Revoluţiei de la 1848 - 1849.