Kelemen Hunor: 'Ar exista majoritate și fără UDMR, dar nu cred că cineva își dorește o astfel de aventură politică'

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi la Digi24 că actuala coaliţie de guvernare poate funcţiona şi fără formațiunea maghiară, dar asta ar însemna o instabilitate politică, conform Agerpres.

"Această coaliţie nu este o coaliţie făcută doar pe aritmetică, e o coaliţie pe argumente politice şi pentru o stabilitate într-o perioadă extrem de dificilă. Da, matematic poate fi dat afară (UDMR), nu e o problemă, pentru că, pentru o anumită perioadă de timp, ar exista majoritate şi fără UDMR. Dar, dacă vă uitaţi la ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de un an de zile trebuie să puneţi întrebarea în felul următor, şi asta este întrebarea corectă: A respectat corect UDMR programul de guvernare, a făcut ceea ce scrie în program, miniştrii, membrii cabinetului au făcut ceva împotriva acordului de coaliţie, împotriva programului de guvernare?... Nu există nicio intenţie, că am vorbit şi cu Ciucă şi cu Ciolacu, nu există nicio intenţie de a căuta o alt soluţie guvernamentală. (...) Noi rezistăm la presiuni. (...) Nu cred că astăzi cineva doreşte o astfel de aventură politică şi nici nu ar fi in beneficiul nimănui. Eu înţeleg că unii vor să acopere anumite subiecte cu UDMR sau cu maghiarii", a transmis preşedintele UDMR.

Potrivit acestuia, "actuala coaliţie va funcţiona pe termen lung".

"Şansele să fie o coaliţie pe termen lung, tot o astfel de coaliţie după alegeri, e mare, fiindcă eu nu am o experienţă aşa mare în politică, dar ceea ce am vazut eu pe mine mă duce cu gândul spre a spune responsabil că mari schimbări nu vor fi, schimbări radicale nu vor exista. Să nu vă aşteptaţi la surprize uriaşe. Din acest punct de vedere am o singură preocupare: o guvernare responsabilă, o atitudine responsabilă faţă de colegi, faţă de programul de guvernare şi faţă de cetăţeni şi acest lucru am făcut în această perioadă de doi ani de zile. Restul, can-can-urile, nu mă interesează, nici măcar nu mă enervează", a concluzionat vicepremierul.

În ceea ce priveşte rotativa la guvernare, Kelemen Hunor a spus că aceasta nu priveşte UDMR.

"Rotativa nu are nicio treabă cu UDMR-ul. Este o înţelegere între PSD şi PNL care priveşte funcţia de prim-ministru şi încă câteva funcţii din Guvern, rotativa se face conform acordului de coaliţie şi înţelegeri bilaterale între ei. Noi nu suntem implicaţi în rotativa asta, nici în ceea ce priveşte funcţia de prim ministru şi nici celelalte funcţii care eventual trebuie schimbate între cei doi parteneri. Din acest punct de vedere nu ne priveşte rotativa şi eu cred că, dacă există un acord, acordul trebuie respectat sau trebuie făcut un alt acord, dar asta e treaba colegilor de la PSD şi PNL", a explicat vicepremierul.