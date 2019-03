Kelemen Hunor atacă dur OUG 114 - Plecarea administratorilor fondurilor private de pensii va duce la criză

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat marți seara că dacă vor pleca administratorii fondurilor de pensii private, după intrarea în vigoare a OUG 114/2018, nu vor exista încasări la buget, ci va exista o criză, potrivit mediafax.

„Degeaba dai tu voie primarului să crească cu 41% bugetul dacă nu dai și banii, de unde să ia banii? Fără bani degeaba crește din pix. Dacă pleacă administratorii pensiilor private eu nu cred că bugetul va avea de încasat ceva, ci va avea de rezulvat o problemă mult mai mare, o criză în zona respectivă. Dacă băncile nu reușesc să facă față la aceste provocări uriașe care va fi încasarea? În continuare dacă lipsesc investițiile ce vor simți și ce vor înțelege oamenii? Problemele bugetului nu vor fi rezol vate cu aceste sume”, a declarat Kelemen Hunor, la Digi 24.

Președintele UDMR susține că pensiile private nu ar trebui desființate, dar și că o capitalizare ar fi binevenită.

„Și la pensiile private trebuie să existe o schimbare, fiindcă cei care administrează aceste pensii private nu au cum să vină cu 800 milioane euro pentru capitalizare în condițiile în care randamentul este de 2 % și tu vei primi banii, pentru că nu ai cum să primești sub 4% și nici nu este foarte clară ordonanță. Nu spune că vei face o dată această capitalizare și ce vei face în 2020. Dacă citesc ordonanța foarte ușor pot să înțeleg că pot să fac și anul viitor Nu se poate. Dacă vrei să omori Pilonul II trebuie să spui direct. Eu cred că pensiile private trebuie să rămână și dacă se poate ajunge la o soluție, o capitalizare este binevenită, pentru că ei sunt jucători importanți pe bursă, dar nu poți să lovești brusc această zonă. Economia simte ceea ce s-a întâmplat cu OUG 114”, a adăugat Hunor.

El a afirmat că OUG 114/2018 ar trebui modificată, în special prevederile privind „taxa lăcomiei” pentru bănci.

„În decembrie am spus un lucru și în continuare cred că am, avut dreptate. Eu am spus că nu e bine să dea Guvernul această OUG. Nu e bine să dai cu câteva zile înaintea anului calendaristic și fiscal să schimbi regulile jocului pentru că oricum ar trebui să lași șase luni la dispoziția instituțiilor ca toată lumea să se pregătească de aceste schimbări. Suntem pe 12-13 martie, mâine, poimâine ar trebui să fie operațională OUG și încă se discută dacă trebuie modificată. Eu nu zic că nu sunt chestiuni utile în această oug, dar nu au existat consultări cu cei care sunt loviți și trebuie să plătească aceste taxe. Cred că cel puțin în 3-4 zone trebuie amendată această oug. Trebuie făcută această mișcare repede lza zona de bănci, taxa lăcomiei trebuie redusă”, a continuat Kelemen Hunor.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, marţi, la Parlament, că dacă discuţiile în privinţa OUG 114 din domeniul fiscal nu se încheie până pe 31 martie, când actul normativ ar începe să-şi producă efectele, soluţia de rezervă este prorogarea termenului de aplicare.

Şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că în a doua parte a lunii Guvernul ar putea adopta o Ordonanţă de Urgenţă care să completeze OUG 114/2018, după ce vor fi găsite soluţii acceptate de toate părţile din domeniile bancar, energie şi opratorii de telefonie mobilă.

Guvernul a adoptat, pe 21 decembrie, OUG privind măsurile fiscale, numită și OUG privind „taxa pe lăcomie”.

Principalele prevederi: Prețul la gaze și energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; mișcorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% și majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.