Kelemen Hunor: Dacă pică Guvernul, PNL are o șansă uriașă de a se reinventa

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, la Digi24, înaintea ședinței pentru moțiunea de cenzură, că demiterea Guvernului ar avantaja PNL.

„Moțiunea e o lupta pentru putere între PSD și PNL. Din aprilie până săptămâna trecută am văzut că în foarte multe situații, PNL și PSD sunt foarte apropiați, merg împreună. Mai ales când vine cineva cu cretinismul 'furatul Ardealului' sau alte cretinisme, atunci ei sunt foarte rapizi, merg înainte, se aruncă la vot, fac majorități. Eu cred că azi trebuie să lăsăm să se descurce ei cu această moțiune. Într-un mod extrem de viclean, fiecare încearcă să ne atragă pe noi în acest război al lor.

Dacă pică Guvernul, ei (liberalii, n.red.) au o șansă uriașă de a se reinventa și se vor victimiza. Vor spune că dacă am fi rămas noi la guvernare cu puteri depline, am fi rezolvat toate problemele, dar cei care ne-au dat jos sunt vinovați pentru cazurile de îmbolnăviri, decese, faliment in economie. E greu să dăm noi această șansă celor de la guvernare, de aceea nu vom participa la vot", a declarat Kelemen Hunor.

