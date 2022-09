Kelemen Hunor, despre economia la energie: Trebuie să înfiinţezi 'poliţia de termometre', de temperatură în casă. Ce vrei să faci?

Vicepremierul Kelemen Hunor, preşedinte al UDMR, afirmă că nu pot fi obligaţi consumatorii casnici să facă economie de energie în locuinţele proprii, ci doar li se poate recomanda acest lucru, dar consideră că majoritatea oamenilor sunt responsabili.

"Anunţul european este în acest moment este o intenţie. (...) O decizie obligatorie în ceea ce priveşte statele membre nu a fost luată. Urmează o şedinţă extraordinară a miniştrilor energiei din fiecare stat membru la sfârşitul lunii septembrie, fiindcă la recenta şedinţă n-au ajuns la o concluzie comună, Dar vă daţi seama că anumite chestiuni pot fi făcute, altele nu pot fi făcute. Poţi să dai recomandări, dar obligativitatea e greu de făcut, fiindcă cine controlează? Trebuie să înfiinţezi 'poliţia de termometre', de temperatură în casă. Ce vrei să faci?", a declarat Kelemen Hunor la Euronews Romania, potrivit Agerpres.Liderul UDMR susţine că nu se poate face comparaţie între consumatorii de energie electrică sau gaze."Nu poţi să compari cât consumă un neamţ şi de acolo să reduci cu 15 % şi cât consumă mama mea la ţară, şi de acolo să reduci 15 %. Înseamnă că trebuie să stea în întuneric, fiindcă, dacă nu greşesc, sunt 3,5 milioane spre 4 milioane de utilizatori consumatori care consumă până la 100 de kilowaţi. Asta ce înseamnă? Un frigider şi două - trei becuri în casă. Ce să reduci de acolo? (...) Aceste comparaţii nu-şi au locul sau sunt comparaţii absolut inutile, doar ca să jucăm cu cifre. Deci recomandări putem să facem, fiecare om poate economisi un pic, dar nu poţi să spui că, da, trebuie să stai la 18 grade, la 19 grade în casa ta. În instituţiile publice poţi să reglementezi altfel. Deci, din acest punct de vedere, putem cel puţin să dăm impresia că ştim despre ce vorbim. Cine va intra la mine în casă să verifice dacă sunt 19 grade sau 21 de grade? Şi care va fi sancţiunea? Mă închide în casă sau îmi taie gazul? Ce va face?", a explicat vicepremierul.El a arătat că din acest punct de vedere vor fi recomandări, pe de o parte, dar "pe de altă parte trebuie să spunem foarte clar nu facem pentru Comisie nici acest lucru, facem pentru noi, pentru bugetul nostru"."Curent vom avea, gaze vom avea, deci nu asta va fi problema, că până la urmă se găsesc resurse şi se va asigura. La industrie e o problemă mai mare. (...) Recomandări poţi să faci, fiecare are idei bune şi extraordinar de bune dar, de la idee şi de la recomandare până la realitate e un drum de foarte multe ori destul de lung. De aceea, eu nu m-aş aventura nici măcar în recomandări, dar ştiu că oamenii sunt responsabili şi trebuie să apelezi la responsabilitatea omului, nu trebuie să-i spui tu ce să facă. Marea majoritate a oamenilor sunt responsabili şi ştiu ce au de făcut în condiţii de criză. E criză, e o perioadă grea, nu noi am creat această criză, dar da, este adevărat - noi vom plăti cu toţii preţul războiului, preţul nebuniei preşedintelui Putin", a subliniat Kelemen Hunor.Pe de altă parte, liderul UDMR a explicat că România produce benzină pentru consumul intern şi nu trebuie importată aproape deloc, dar, în ceea ce priveşte motorina, se importă "cantităţi uriaşe" şi aşa se explică diferenţa de preţ dintre cele două tipuri de carburanţi."Şi de acolo de unde imporţi depinzi de costurile de producţie din ţara respectivă, plus transportul, plus alte cheltuieli. De aceea este şi diferenţa aceasta dintre benzină şi motorină, dar noi am considerat că putem susţine această măsură pentru perioada următoare, pentru perioada iernii - ăsta a fost argumentul meu", a explicat Kelemen.