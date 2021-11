Kelemen Hunor, despre majorările promise de noua coaliție: Sursele sunt impozitele și împrumuturile, alte surse nu există

Vicepremierul Kelemen Hunor afirmă că vor exista bani pentru majorările de venituri anunţate de coaliţia de guvernare, el explicând că la formarea bugetului de stat se vor "recalibra" alocările de sume. În ceea ce priveşte sursele de fonduri, vicepremierul susţine că sunt două surse: impozite şi împrumuturi.

"Poţi să aşezi în interiorul bugetului în aşa fel veniturile, colectarea a crescut, deci vor fi bani la buget şi poţi să recalibrezi bugetul în aşa fel încât să fie bani pentru pensionari, alocaţii, salariul minim. (...) În acest moment sunt cele două surse şi aceste două surse vor fi şi anul viitor: taxele şi impozitele şi deficitul se acoperă şi din împrumuturi, alte surse nu există”, a declarat Kelemen Hunor, marţi seară, la Digi 24, potrivit news.ro.

El a precizat că s-a discutat şi despre schimbarea impozitelor şi că în acest context "există viziuni diferite în coaliţie", iar o astfel de schimbare nu se poate face, oricum, pentru anul 2022, dar s-a discutat şi despre "taxa pe lux" sau despre "taxa de solidaritate".

Kelemen a arătat că există 350 de companii, între care şi companii de stat, cu cifră de afaceri de peste o sută de milioane de euro care ar putea plăti o astfel de taxă de solidaritate.

"Dacă vorbim de taxă de solidaritate, atunci cel care e mai bogat, are de unde, e solidar cu cei care au nevoie de ajutor, eu am propus în coaliţie, nu a introdus în programul de guvernare. (...) Este o sursă de venit pentru o perioadă limitată de timp. Scopul de a avea bani atât la cheltuieli cu salariile, pensiile, şi investiţii şi aici am căzut de acord să mergem la 7% investiţii din buget”, a adăugat Kelemen Hunor.

El a menţionat că programul de guvernare nu exclude "o astfel de soluţie", cum nu exclude nici trecerea de la impozitul actual pe venit la impozitarea progresivă.

"În 2022 nu vor fi taxe în plus, dar trebuie analizat şi oricum trebuie să pregăteşti cu şase luni înainte de intrarea în vigoare", a spus oficialul UDMR.

Kelemen a afirmat că bugetul pentru anul viitor şi gestionarea crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19 şi pregătirea reformelor pentru PNRR sunt principalele aspecte de care Guvernul trebuie să ţină cont anul viitor.

În ceea ce priveşte pandemia, oficialul UDMR a declarat că atunci când reprezentantul formaţiunii Cseke Attila a preluat Ministerul Sănătăţii a constatat că România nu era pregătită pentru al patrulea val al pandemiei. Kelemen a menţionat că "undeva în această iarnă", România va trece printr-un nou val al pandemiei de COVID-19, al cincilea.