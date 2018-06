Kelemen Hunor, după ȘEDINȚA de o oră cu Călin Popescu Tăriceanu, anunță votul pentru moțiune: 'Guvernul merge şi fără noi, Guvernul are majoritate şi fără noi'

Grupurile parlamentare ale UDMR vor decide miercuri dimineaţă cum se vor raporta la moţiunea de cenzură, oricare dintre opţiuni fiind teoretic posibilă, a reiterat marţi preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, după o întâlnire de aproximativ o oră cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE.

"Abţinerea este o posibilitate. Noi am făcut această opţiune de câteva ori. În acest moment nu pot să spun ce decizie vom lua mâine. Orice opţiune, din punct de vedere teoretic, este posibilă", a precizat Kelemen Hunor.

El a menţionat că l-a informat pe Tăriceanu despre evaluarea UDMR referitoare la o eventuală ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului penal şi faţă de o eventuală suspendare a şefului statului.

"Nu am discutat nimic nou. (...) Matematic, aritmetic, lucrurile sunt foarte clare. Indiferent cum calculăm, ei au majoritate. Până când această majoritate se menţine, există şi guvern. Nu am discutat despre proiecte de legi, am discutat mai mult despre trecut, despre guvernarea Tăriceanu când am guvernat împreună. (...) Acum sunt domenii care merg, sunt domenii care merg mai puţin bine, domenii care nu se văd dar care probabil merg bine... Noi avem un parteneriat de colaborare parlamentară. Noi am atacat împreună cu USR o lege la CCR. Parteneriatul nostru parlamentar nu se referă la orice şi în orice condiţii. Am susţinut şi vom susţine Codul administrativ dacă rămâne aşa cum ştiţi. Noi analizăm colaborarea parlamentară pentru că Guvernul merge şi fără noi, Guvernul are majoritate şi fără noi", a subliniat Kelemen Hunor, la Senat.

Moțiunea de cenzură a PNL este intitulată "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională!". În textul moțiunii, liberalii critică Exectivul pentru rata record a inflației, de 5.4%, creșterea ROBOR și tentativă de subordonare politică a magistraților.

Moţiunea de cenzură urmează să primească votul final în ședința de miercuri a plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, începând cu ora 14:00.

