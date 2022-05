Kelemen Hunor îl apără pe ministrul Tanczos Barna: Sorin Grindeanu este cam pe lângă/ Video

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că nu vede nimic greșit în ceea ce s-a întâmplat la meciul de hochei al naționalei României și arată că este mândru pentru faptul că secuii au cântat imnul așa zisului Ținut Secuiesc. De asemenea, Kelemen Hunor susține că nu există niciun motiv pentru a-l sancționa pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, cel care a fost prezent în peluza maghiară.

”Nu a cerut pentru Tanczos sancţiuni, că nu poate. A cerut pentru sportivi. În primul rând, a fost Cupa Mondială. În primul rând, noi ar trebui să fim mândri că echipa României joacă în această clasă, pentru că până acum era în clase inferioare. Şi asta este o mândrie pentru România: că echipa României a jucat la acest nivel, într-un campionat mondial, în Slovenia. După aceea, eu sunt mândru că 90%, 90 şi ceva la sută din echipa României este formată din secui, pentru că aşa este. Pentru noi este o mândrie. Echipa a jucat în culorile României şi am fost mândri de acest lucru. Eu sunt supărat că nu am câştigat meciul. Dacă aş sancţiona pe cineva, între ghilimele, aş sancţiona pentru că au pierdut meciul. Eu nu am fost acolo, nu am urmărit, bănuiesc că au fost momentele, cum e la campionatele mondiale, unde au fost intonate imnurile naţionale ale celor două echipe. După aceste momente oficiale, da, ei au cântat imnul secuiesc. Este o mândrie pentru orice secui. Şi pentru mine. Şi acest lucru se întâmplă după fiecare meci. Deci nu este o noutate. După partea oficială, au rămas pe teren şi au cântat imnul secuiesc. Cum toate comunităţile au nişte chestiuni extrem de puternice din punct de vedere simbolic, au şi secuii. Au cântat imnul secuiesc, după care au părăsit scena. Acum, cu pedepsirea sportivilor şi a nu ştiu cui: ministrul Transporturilor nu are în responsabilitate ce cântă călătorii şi "Naşul" pe tren când ajung la gară. Nu îi poate sancţiona nici pe călători, nici pe conducătorul de locomotivă dacă el fluieră, cântă, fredonează ceva. Deci este cam pe lângă drumul principal solicitarea asta. Cum nu poate să fie tras la răspundere ministrul Transporturilor pentru aşa ceva, nici nu poate sancţiona pe călători şi pe cei care conduc trenul. El asigură cadrul legal să meargă trenul în siguranţă, să nu aibă întârziere - asta este responsabilitatea ministrului. Deci nu trebuie pedepsit niciun jucător şi nu trebuie să aruncăm gaz pe foc. Este o chestiune absolut simplă şi clară, a fost un meci, cu părţile bune, cu părţile oficiale, după care băieţii au cântat imnul secuiesc. Trebuie să calmăm spiritele, nu să le încingem. Deci cam asta pot să comentez eu la adresa colegului meu de cabinet.”, a spus Kelemen Hunor, într-un interviu pentru Agerpres.