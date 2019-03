Kelemen Hunor LAUDĂ excluderea Fidesz din PPE: O ruptură în cadrul formațiunii ar fi fost un gest SINUCIGAȘ

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, că decizia de suspendare a Fidesz din Partidul Popular European este cea mai potrivită, întrucât se păstrează unitatea PPE, fiind de părere că o ruptură în cadrul formaţiunii europene ar fi fost un gest sinucigaş, în campania electorală.

"A fost o dezbatere lungă, serioasă, cinstită, foarte corectă şi în urma acestei dezbateri s-a conturat o soluţie de compromis şi această soluţie de compromis, aşa cum deja este cunoscut, este autosuspendarea Fidesz. (...) Eu cred că, în această perioadă şi în acest moment, era soluţia cea mai potrivită, fiindcă se păstrează unitatea PPE, altfel s-a văzut acolo, s-a simţit, că ar fi existat o ruptură serioasă. În campanie electorală, înainte de alegerile europarlamentare, chiar ar fi fost un gest sinucigaş să rupi PPE. Chiar eu, în intervenţia mea, spuneam că ce vor spune, dacă votăm excluderea celor de la Fidesz, ce vor spune cei care au câştigat şi ce vor face cei care pierd la vot? Dar, mai ales, ce vom spune începând de mâine electoratului, alegătorilor noştri, că noi nu putem rezolva problemele în familie, dar vrem să conducem Uniunea Europeană, Comisia, Parlamentul? Nimeni nu o să ne creadă, dacă nu putem rezolva problemele în familie", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a punctat faptul că este nevoie de multe dezbateri, care să continue şi după alegerile europarlamentare, întrucât în PPE sunt multe formaţiuni, cu multe vederi şi ideologii.

El şi-a exprimat speranţa că în curând Fidesz se va întoarce cu drepturi depline în PPE.

"Se formează un grup de înţelepţi, conduşi de Herman van Rompuy, şi ei se vor deplasa la Budapesta şi vor clarifica toate aspectele din scrisorile celor 13 care au cerut excluderea Fidesz. Şi, probabil după alegerile europarlamentare, sper că nu mai târziu de congresul de la Zagreb, dar poate mai repede, se pot clarifica toate aceste aspecte şi se întoarce Fidesz cu drepturi depline, se anulează această autosuspendare. Fiindcă are PPE nevoie de Fidesz, Fidesz are nevoie de PPE şi cu toţii vrem să câştigăm alegerile şi să conducem, PPE, bineînţeles, această familie extrem de largă, mare, pan-europeană, Uniunea Europeană", a arătat Kelemen Hunor.

Acesta consideră că nu sunt justificate măsurile împotriva Fidesz şi toate chestiunile trebuie înţelese în contextul campaniei electorale, când "se spun lucruri mai contondente".

"Aceste chestiuni trebuie să le înţelegem în logica campaniilor electorale. Şi de aceea eu cred că orice altă abordare nu face altceva decât să dea apă la moară şi mai ales să îi ajute pe adversarii noştri. Nu, nu sunt justificate (n.r. - măsurile împotriva Fidesz). Sigur, nu poţi să spui că nu e nevoie de discuţii, de multe discuţii, e nevoie şi vom avea şi am avut. Noi, în PPE, de 20 ani, de când suntem acolo cu drepturi depline, din 1999, vorbesc de UDMR, am participat la foarte multe dezbateri. În PPE nimic nu se pune sub preş, orice problemă se poate discuta şi în orice situaţie de acest gen, că am mai avut, în 2001, cu austriecii, de fiecare dată s-a ajuns la un consens şi solidaritatea în interiorul PPE s-a întărit. Altfel, nu am fi reuşit să dăm de 15 ani, atât la Parlament, cât şi la Comisie, conducerea şi majoritatea", a conchis Kelemen Hunor.

Partidul Popular European a decis miercuri seară suspendarea formaţiunii de guvernământ din Ungaria, Fidesz, condusă de premierul Viktor Orban, urmând să se formeze un comitet ce va evalua şi va întocmi un raport privind respectarea statului de drept şi a valorilor PPE în Ungaria.

După anunţul făcut privind suspendarea, premierul ungar Viktor Orban a spus că a fost de acord în mod voluntar să suspende participarea Fidesz la PPE, pentru a preîntâmpina o suspendare forţată din cauza îngrijorărilor privind statul de drept.