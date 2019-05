Kelemen Hunor, liderul UDMR, și-a anunțat candidatura la șefia Camerei Deputaților

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, va intra în cursa pentru şefia Camerei Deputaţilor, potrivit agerpres.ro.

"Am analizat şi situaţia creată la nivelul Camerei Deputaţilor, după vacantarea poziţiei de preşedinte al Camerei, şi, în unanimitate, colegii au recomandat să avem şi noi un candidat. Nu avem nicio datorie faţă de nimeni, am văzut că cei din Opoziţie nu s-au înţeles, deci din acest punct de vedere noi am aşteptat cu decizia noastră până când am văzut poziţionarea, decizia fiecăruia din Parlament şi decizia a fost să aibă şi UDMR candidat la această funcţie", a precizat Kelemen Hunor.

În context, Attila Korodi, liderul de grup al UDMR din Camera Deputaţilor, a declarat că decizia unanimă a fost ca preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor, să fie candidatul Uniunii pentru preşedinţia forului legislativ.

"Credem că în această competiţie trebuie să intre oameni care ştiu să conducă instituţii şi au experienţă destulă şi necesară şi domnul Kelemen Hunor are această experienţă pentru acest post", a arătat Attila Korodi.