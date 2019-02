Kelemen Hunor: 'Nu putem pleca la drum în februarie sau în martie cu un buget şi cu un deficit uriaş la nivelul autorităţilor locale'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că forma actuală a proiectului de buget pe 2019 are nişte probleme serioase, mai ales în zona administraţiei locale, adăugând că, după o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă, va anunţa dacă îl va susţine sau nu, potrivit agerpres.ro.

"Forma actuală a proiectului are nişte probleme serioase, mai ales în zona administraţiei locale. Nu putem pleca la drum în februarie sau în martie cu un buget şi cu un deficit uriaş la nivelul autorităţilor locale. Este adevărat că se lasă 100% din impozitul pe venit la nivelul autorităţilor locale, dar responsabilităţile date cu aceste sume depăşesc mult suma care rămâne pe plan local. Noi am făcut calcule în câteva judeţe, câteva localităţi şi de la 60 de milioane în minus până la 11, 7, 18, 21 milioane sunt multe variante, fiindcă tot ceea ce înseamnă protecţia copilului, tot ceea ce înseamnă banii pentru persoane cu handicap, plus personalul neclerical înseamnă mult ca şi sume ce trebuie plătite, decât sumele care rămân la nivelul local. De aceea noi am spus: O recalculare, o rediscutare a acestor sume, inclusiv dacă se poate să revenim în ceea ce priveşte alocaţiile pentru copii şi celelalte cheltuieli la nivel central împărţite aşa cum era până acum. Aici este o problemă şi e greu să pleci la drum cu acest deficit şi încă nu mai vorbim de investiţii la nivelul autorităţilor locale pentru drumuri judeţene pe de o parte, pe de altă parte la PNDL am văzut că sumele sunt mai mici decât execuţia bugetară în 2018 şi la CNI la fel. E bine că la Ministerul Transporturilor suma creşte, dar să vedem şi dacă există proiecte aprobate şi licitaţiile făcute în aşa fel încât aceste sume să poată fi cheltuite în mod eficient", a spus preşedintele UDMR, la Parlament.

Potrivit acestuia, "sunt multe probleme care trebuie rediscutate". "Urmează să discutăm cu doamna premier, cu ministrul de Finanţe, cu colegii din Guvern şi, în funcţie de rezultatul discuţiei, vom spune dacă vom susţine sau nu vom susţine. Mâine (marţi - n.r.), poimâine (miercuri - n.r.) am înţeles că mai e timp până vineri", a arătat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă a discutat pe marginea bugetului cu Liviu Dragnea, el a spus : Nu, nu am discutat despre buget, am discutat în decembrie. Colegii mei au avut o discuţie cu domnul Teodorovici săptămâna trecută, dar aceste discuţii nu s-au finalizat cu un rezultat acceptabil din punctul nostru de vedere".