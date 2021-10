Kelemen Hunor nu se teme de procurorii DNA, după documentul depus de PSD: 'Nu este ceva ieşit din comun. Aşa se va face şi peste un an de zile'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă, în contextul plângerii penale depuse de PSD, că nu are "emoţii" sau "probleme" legate de explicaţiile privind modul în care au fost distribuite sumele din Fondul de rezervă către primării. Potrivit lui Kelemen, propunerile privind alocarea de sume administraţiilor locale au venit de la prefecţi, hotărârea de guvern a parcurs circuitul prevăzut de lege, iar în alocarea fondurilor nu au existat "intervenţii" din partea premierului Cîţu sau a altor miniştri.

"Nu ştiu, nu am verificat. Prefecţii au avut sarcina de a trimite solicitările către Guvern, pe baza datelor din teritoriu, fiindcă sunt foarte multe primării unde ori cofinanţarea era o problemă, ori funcţionarea primăriei, inclusiv salarii şi aşa mai departe. Propunerile au venit de la prefecţi, nu de la miniştri, nici măcar de la Ministerul Dezvoltării, nici de la Finanţe. Hotărârea de Guvern, legal, e propus de Cseke pe baza propunerilor Prefecturilor, avizat de Dan Vîlceanu, contrasemnat de mine şi de Florin Cîţu. Deci procedural nici nu există altă posibilitate, altcineva nu trebuie să avizeze”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, la B1 Tv.

El a adăugat că nu au existat intervenţii din partea premierului sau a altor miniştri cu privire la modul în care au fost împărţiţi banii.

"Ce zice PSD-ul ok, nu o să comentez eu, dar dacă ne cheamă Procuratura generală, DNA-ul, unde ajunge, noi mergem şi răspundem. Eu vă spun: nu am văzut lista venită de la prefecţi, eu am văzut lista care a trecut de două ministere. Ministerul Finanţelor spune dacă sunt bani şi dacă aceste solicitări sunt justificate. Ministerul Dezvoltării strânge datele din teritoriu. În rest, o intervenţie nici din partea premierului, nici din partea celorlalţi colegi nu a existat. Aicea nu miniştrii se duc şi nu premierul se duce să adune aceste date. (...) Aşa se întâmplă în fiecare an. De la bun început, când noi aprobăm bugetul se ştie că sunt multe primării unde apar probleme pe parcursul anului, din varii motive. Dar nimeni nu a căutat să scoată de pe listă pe unii şi să lase pe alţii”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR susţine că nu are "emoţii" legate de eventualele întrebări la care va trebui să răspundă în faţa anchetatorilor.

"Nu am nicio problemă, nu am nicio emoţie, dacă voi fi întrebat răspund. Ce pot să răspund, în mare v-am spus. Nu este ceva ieşit din comun. Aşa se va face şi peste un an de zile. Nu se va face altfel”, a mai explicat Kelemen Hunor.

PSD a făcut, luni, plângere penală pe numele tuturor celor pe care-i consideră implicaţi în alocarea banilor din Fondul de rezervă către primării. Sunt vizaţi premierul interimar Florin Cîţu, vicepremierul interimar Kelemen Hunor, dar şi miniştrii interimari Cseke Attila şi Dan Vîlceanu. Plăngerea a fost transmisă Parchetului General.

PSD solicită, în plângerea penală, efectuarea de cercetări sub aspectul săvâşirii, în principal, a infracţiunilor de ”constituire a unui grup infracţional organizat” şi ”abuz în serviciu”.

Social-democraţii fac referire la faptul că ”rigorile la care trebuie supusă o guvernare care şi-a pierdut votul de încredere al Parlamentului sunt mult mai exigente, astfel încât semnificaţia actelor materiale şi juridice realizate după acest moment este una mult mai complexă”.

”În fapt, prin această hotărâre, făptuitorii au dispus alocarea pur arbitrară a peste 1.010.966 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetiuil de stat pe anul 2021, unor unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital. Alocarea de fonduri a fost realizată însă în mod arbitrar, discretionar. Criteriul avut în vedere a fost unul ilicit, şi anume apartenenţa la o anumită entitate politică, nicidecum interesul public sau necesităţile financiare reale determinate de factori obiectivi, ci doar interesul unui grup restrâns de persoane”, se arată în document.