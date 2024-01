Kelemen Hunor pune tunurile pe PSD și PNL: 'Este absolut jenant. Vă dați seama ce haos administrativ ar fi în această țară, ce catastrofă'

Un Guvern PSD-PNL-UDMR după alegeri "ar fi o soluție, cât de cât", spune la RFI președintele formațiunii maghiare, Kelemen Hunor, care consideră că o asemenea formulă "ar consolida o stabilitate".

El afirmă pe de altă parte că argumentul financiar pentru comasarea alegerilor din 2024 este populist. Liderul UDMR mai declară că relația cu PNL "pur și simplu nu funcționează, nu avem un dialog".

Kelemen Hunor spune despre scenariul comasării alegerilor europarlamentare cu localele, că "se poate aproape orice, dacă Constituția îți permite. Nu poți să scurtezi mandatul aleșilor locali, dar poți să aduci alegerile pe 9 iunie, dacă dorești și cei care vor fi aleși vor aștepta trei luni și jumătate ca să preia mandatele. Vă dați seama ce haos administrativ ar fi în această țară, ce catastrofă de trei luni și jumătate. Unii aleși care așteaptă să intre în consiliile locale și județene, inclusiv primari care vor câștiga, primari noi, cei care sunt în funcție au pierdut, nu vor mai face nimic, cei care sunt în funcție și știu că au câștigat și merg mai departe nu vor avea posibilitatea, fiindcă în Consiliul Local totuși se schimbă, trei luni și jumătate se vor negocia majorități în toate autoritățile locale. Pe de altă parte, noi nu vom discuta teme europene".

Președintele UDMR comentează și celelalte variante pentru comasarea alegerilor, adică prezidențiale cu locale sau prezidențiale cu parlamentare: "Și aceste variante sunt posibile din punct de vedere constituțional. Poate cele mai puține daune sociale, politice, am avea dacă am comasa localele cu prezidențialele și atunci vorbim de o singură instituție, vorbim despre o apropiere a celor două tipuri de alegeri sau mergi și faci toate alegerile la locul potrivit. Vedem improvizări, într-o săptămână așa, a doua săptămână invers, după care mai inventăm ceva. Deci este absolut jenant de la o majoritate de 60% să țină societatea într-o astfel de nesiguranță și instabilitate (...). Dacă vorbim financiar, e populism, că au zis liberalii: domnule, financiar. Nu, democrația costă. Din 20 în 20 de ani, în România ne vom trezi cu o astfel de situație, toate alegerile se vor organiza într-un singur an, dacă nu intervine ceva la parlamentare, alegeri anticipate, ceea ce am propus eu anul trecut și nu au acceptat".

Cu cine ar face UDMR un nou Guvern?

Kelemen Hunor a spus în ultimele luni că UDMR și-ar dori să revină la guvernare. Întrebat alături de cine ar prefera, liderul formațiunii a răspuns: "Dacă mă uit la ceea ce se întâmplă și cam ce ne așteaptă, alte formule decât formula actuală, PSD-PNL, dar nu cu 60%, dar o majoritate extrem de subțire sau aproape de majoritate vom avea. Și atunci, sigur, cu o intrare a noastră eventual la guvernare, dacă condițiile vor fi îndeplinite și în primul rând dacă noi vom avea un rezultat pe care noi îl propunem, atunci se poate consolida o stabilitate, dar discuțiile în acest moment sunt mult prea premature, prima dată trebuie să vedem ce vor vota românii. Dar asta ar fi o soluție, cât de cât".

Întrebat dacă există resentimente la UDMR față de PNL, după ieșirea de la guvernare, Kelemen Hunor a precizat că relația "nu s-a deteriorat, pur și simplu nu funcționează, nu avem un dialog. Avem o relație instituțională, dar un dialog într-adevăr nu avem. La autoritățile locale, în diferite zone, da, există o colaborare strânsă, are un istoric și sunt convins că are și un viitor colaborarea, dar la nivel național, când ne vedem, mai vorbim, rar ne vedem, deci rar vorbim, dar nu pot să spun că s-a deteriorat. Pur și simplu, eu văd că colegii noștri liberali au așa de multe probleme interne, că nu au timp pentru altceva".

Un nou Guvern PNL-USR-UDMR?

Întrebat dacă vede posibil un nou Guvern PNL-USR-UDMR, el a răspuns: "E mult prea devreme să vorbim despre astfel de formule, fiindcă încă nu știm USR-ul unde se va așeza, cu ce mesaje va merge, nu știu cine va câștiga alegerile, dar dacă mergem pe cifrele actuale, PSD-ul va câștiga alegerile și atunci este absolut normal să dai posibilitatea celui care a câștigat alegerile să formeze o majoritate. Dacă nu reușește, e o altă discuție, dar cum ei merg împreună, PSD și PNL, sigur că ei împreună vor căuta să formeze o majoritate. PNL-ul nu are altă posibilitate, unde să meargă și când să meargă, dacă ar vrea să meargă undeva. Nici nu cred că vor și nu prea au unde să meargă, deci ei rămân cu PSD-ul și după 2024".