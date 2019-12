Kelemen Hunor trage frâna de mână Guvernului: îi cheamă în Parlament

Kelemen Hunor și-a exprimat speranța ca Guvernul să vină în Parlament cu un proiect de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție (SIIJ). Liderul UDMR a precizat că nu mai dorește să existe ordonanțe de urgență în acest domeniu.

„Sper că va veni Guvernul cu un proiect de lege și atunci o dezbatere parlamentară va clarifica ce se va întâmpla cu această secție. În primul rând, dacă eu ar trebui să iau o decizie, atunci aș fi umblat la atribuțiile Secției Speciale, nu la desființare. Poate că sunt atribuții mult prea generoase și nu pot să neg necesitatea unei secții care, separat de toate celelalte Parchete, dar în coordonarea și în structura Parchetului General, anchetează magistrații, dacă este cazul”, a afirmat Kelemen Hunor, luni, la RFI.

El a adăugat că întotdeauna s-a opus ordonanțelor de urgență în domeniul Justiției.

„Am organizat și am votat un referendum, în care noi spuneam că în zona de justiție nu se va interveni prin OUG. Dacă într-adevăr, ne-am gândit foarte bine și serios la acele întrebări și am votat cu DA și eu personal am votat cu DA, permanent am fost împotriva ordonanțelor de urgență în zona de justiție, atunci nu pot să-mi schimb punctul de vedere spre sfârșitul anului, după o ședință de Guvern organizată noaptea. Deci eu rămân la ideea de proiect de lege, dezbătut în Parlament, în instituția care legiferează în România”, a conchis Kelemen Hunor.

Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, că propunerea făcută de ministrul Justiției Cătălin Predoiu, prin memorandumul care recomandă soluția desființării SIIJ, este una corectă. Măsură se află și în programul de guvernare, a punctat liderul de la Palatul Victoria.